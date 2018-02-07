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    Кубок Германии. «Байер» уступал «Вердеру» по ходу матча 0:2, но прошел в полуфинал

    Завершился четвертьфинальный матч Кубка Германии между леверкузенским «Байером» и бременским «Вердером». Хозяева уступали в счете с разницей в два мяча, но смогли отыграться и в дополнительное время добиться прохода дальше.

    Дублем в составе «аспириновых» отметился Юлиан Брандт, а победный мяч забил Карим Беллараби.

    Кубок Германии. 1/4 финала

    Байер – Вердер – 4:2 (1:2, 1:0)

    Голы: 0:1 – Крузе, 4 (с пенальти); 0:2 – Йоханссон, 8; 1:2 – Брандт, 31; 2:2 – Брандт, 55; 3:2 – Беллараби, 111; 4:2 – Хавец, 118.

    Календарь Кубка Германии

    Результаты Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2018 01:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 7 февраля 2018, 06:36

      Сфальшивили.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 февраля 2018, 06:28

      Музыкантам сейчас не до кубков... Удивительно, что сразу не слили матч...

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 7 февраля 2018, 04:54

      Как повезло аспириновым отскочили

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