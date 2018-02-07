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  • Кубок Германии. «Байер» уступал «Вердеру» по ходу матча 0:2, но прошел в полуфинал

Кубок Германии. «Байер» уступал «Вердеру» по ходу матча 0:2, но прошел в полуфинал

7 февраля 2018, 01:21
3

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Германии между леверкузенским «Байером» и бременским «Вердером». Хозяева уступали в счете с разницей в два мяча, но смогли отыграться и в дополнительное время добиться прохода дальше.

Дублем в составе «аспириновых» отметился Юлиан Брандт, а победный мяч забил Карим Беллараби.

Кубок Германии. 1/4 финала

Байер – Вердер – 4:2 (1:2, 1:0)

Голы: 0:1 – Крузе, 4 (с пенальти); 0:2 – Йоханссон, 8; 1:2 – Брандт, 31; 2:2 – Брандт, 55; 3:2 – Беллараби, 111; 4:2 – Хавец, 118.

Календарь Кубка Германии

Результаты Кубка Германии

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Кубок Байер Вердер
Комментарии (3)
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simoron81
1517968461
Как повезло аспириновым отскочили
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VIPded
1517974094
Музыкантам сейчас не до кубков... Удивительно, что сразу не слили матч...
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Ще Гевара
1517974615
Сфальшивили.
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