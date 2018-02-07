Кубок Германии. «Байер» уступал «Вердеру» по ходу матча 0:2, но прошел в полуфинал

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Германии между леверкузенским «Байером» и бременским «Вердером». Хозяева уступали в счете с разницей в два мяча, но смогли отыграться и в дополнительное время добиться прохода дальше.

Дублем в составе «аспириновых» отметился Юлиан Брандт, а победный мяч забил Карим Беллараби.

Кубок Германии. 1/4 финала

Байер – Вердер – 4:2 (1:2, 1:0)

Голы: 0:1 – Крузе, 4 (с пенальти); 0:2 – Йоханссон, 8; 1:2 – Брандт, 31; 2:2 – Брандт, 55; 3:2 – Беллараби, 111; 4:2 – Хавец, 118.

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