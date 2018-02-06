Фернандеш: «Локомотив» пропустил быстрый гол после командной ошибки»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что команда достойно отреагировала на быстрый пропущенный гол в товарищеском матче с «Кальмаром» на подготовительном сборе в Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

– Скандинавские соперники своеобразные. Большинство скандинавских команд агрессивны и хорошо готовы физически. «Ницца» отличается от таких команд в первую очередь контролем мяча. Важно играть с разными соперниками, чтобы стать лучше.

– Пропущенный на первых минутах гол скорректировал план на игру?

– Да, мы пропустили быстрый гол после командной ошибки, но отреагировали должным образом. Хорошо сыграли во втором тайме и сравняли счет.

– До «Ниццы» остается все меньше времени. Как это сказывается на психологическом состоянии команды?

– Положительно. Мы тренируемся больше, чем обычно, играем против разных команд. Все парни очень мотивированы на оставшиеся матчи сезона.