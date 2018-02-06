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  • Фернандеш: «Локомотив» пропустил быстрый гол после командной ошибки»

Фернандеш: «Локомотив» пропустил быстрый гол после командной ошибки»

6 февраля 2018, 07:06
4

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что команда достойно отреагировала на быстрый пропущенный гол в товарищеском матче с «Кальмаром» на подготовительном сборе в Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

– Скандинавские соперники своеобразные. Большинство скандинавских команд агрессивны и хорошо готовы физически. «Ницца» отличается от таких команд в первую очередь контролем мяча. Важно играть с разными соперниками, чтобы стать лучше.

– Пропущенный на первых минутах гол скорректировал план на игру?

– Да, мы пропустили быстрый гол после командной ошибки, но отреагировали должным образом. Хорошо сыграли во втором тайме и сравняли счет.

– До «Ниццы» остается все меньше времени. Как это сказывается на психологическом состоянии команды?

– Положительно. Мы тренируемся больше, чем обычно, играем против разных команд. Все парни очень мотивированы на оставшиеся матчи сезона.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (4)
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lekseij2007
1517894791
Молодчик.
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пряник929
1517898335
Будете ошибаться, чемпионами не станете
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insider_retro
1517899423
Исключить подобные ошибки, подготовиться и на кураже выйти на Ниццу!!
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OOOVVV.
1517902535
Ошибка Гилерме а не защиты., Фернандеш молоток.
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