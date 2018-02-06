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    Фернандеш: «Локомотив» пропустил быстрый гол после командной ошибки»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш считает, что команда достойно отреагировала на быстрый пропущенный гол в товарищеском матче с «Кальмаром» на подготовительном сборе в Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

    – Скандинавские соперники своеобразные. Большинство скандинавских команд агрессивны и хорошо готовы физически. «Ницца» отличается от таких команд в первую очередь контролем мяча. Важно играть с разными соперниками, чтобы стать лучше.

    – Пропущенный на первых минутах гол скорректировал план на игру?

    – Да, мы пропустили быстрый гол после командной ошибки, но отреагировали должным образом. Хорошо сыграли во втором тайме и сравняли счет.

    – До «Ниццы» остается все меньше времени. Как это сказывается на психологическом состоянии команды?

    – Положительно. Мы тренируемся больше, чем обычно, играем против разных команд. Все парни очень мотивированы на оставшиеся матчи сезона.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    06.02.2018 07:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 6 февраля 2018, 10:35

      Ошибка Гилерме а не защиты., Фернандеш молоток.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 09:43

      Исключить подобные ошибки, подготовиться и на кураже выйти на Ниццу!!

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 февраля 2018, 09:25

      Будете ошибаться, чемпионами не станете

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 6 февраля 2018, 08:26

      Молодчик.

      -1
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