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    АПЛ. «Челси» в меньшинстве пропустил четыре гола от «Уотфорда»

    Голы Дэрила Янмаата, Жерара Деулофеу и Роберто Перейры принесли «Уотфорду» победу над «Челси» в рамках 26 тура чемпионата Англии. Также забили Трой Дини и Эден Азар.

    С 30 минуты команда Антонио Конте играла без Тьему Бакайоко, получившего красную карточку.

    Синие с 50 очками сохранили четвертое место в турнирной таблице. Команда Хави Грасии с 30 баллами осталась на 11 строчке.

    Англия. Премьер-лига. 26 тур

    Уотфорд – Челси – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дини, 42 (с пенальти); 1:1 – Азар, 82; 2:1 – Янмаат, 84; 3:1 – Деулофеу, 88; 4:1 – Перейра, 90+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2018 00:55
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +47

      red-killer 6 февраля 2018, 10:44

      ?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 10:01

      Челси порою удивляет с отрицательной стороны.

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 февраля 2018, 09:53

      Посыпались ребята.Чемпион известен,а остальное никому не интересно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 6 февраля 2018, 08:20

      Что то не так в этом году у Челси. Думаю Азар свалит летом в Реал. Такими темпами можно и без ЛЧ остаться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1055

      3ton 6 февраля 2018, 07:55

      Ну норма )))
      Челси к ЛЧ никакой подходит )))
      Привет от Косты.

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 6 февраля 2018, 07:19

      Мои поздравления!!

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 февраля 2018, 07:11

      Удивили(((

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 февраля 2018, 07:00

      Антоше пора порулить сборной...(((

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      Рейтинг: +47

      red-killer 6 февраля 2018, 04:47

      Ну Челси ну даёте если будете так играть барса вас разнесет.

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 февраля 2018, 04:15

      Жаль, считаные минуты недотерпели!

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