АПЛ. «Челси» в меньшинстве пропустил четыре гола от «Уотфорда»

Голы Дэрила Янмаата, Жерара Деулофеу и Роберто Перейры принесли «Уотфорду» победу над «Челси» в рамках 26 тура чемпионата Англии. Также забили Трой Дини и Эден Азар.

С 30 минуты команда Антонио Конте играла без Тьему Бакайоко, получившего красную карточку.

Синие с 50 очками сохранили четвертое место в турнирной таблице. Команда Хави Грасии с 30 баллами осталась на 11 строчке.

Англия. Премьер-лига. 26 тур

Уотфорд – Челси – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дини, 42 (с пенальти); 1:1 – Азар, 82; 2:1 – Янмаат, 84; 3:1 – Деулофеу, 88; 4:1 – Перейра, 90+1.

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