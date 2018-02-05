Полузащитник «Краснодара» Жигулев: «Играть всегда интереснее, чем тренироваться»

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев рассказал о нюансах проведения зимних подготовительных сборов. По словам футболиста – первый сбор является самым тяжелым.

«Самое главное было пережить первый сбор – он наиболее тяжелый в плане нагрузок. Второй тоже начался в двухразовом режиме, но сегодня был заключительный день с двумя тренировками. Завтра будет только одна, а послезавтра – игра.

Физические нагрузки, конечно, важны, и мы все это понимаем. Но играть всегда интереснее, чем тренироваться, поэтому с нетерпением ждем череды контрольных матчей. Ну и, безусловно, хотелось бы, чтобы до старта весенней части сезона и меня, и всех моих партнеров обошли стороной травмы», – рассказал 22-летний футболист.

Напомним, «Краснодар» после 20-ти туров идет на четвертой строчке турнирной таблицы РФПЛ.