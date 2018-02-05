«Наполи» идет по чемпионскому графику «Интера» в сезоне-2006/07

В минувшее воскресенье состоялся матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором «Беневенто» на своем поле уступил «Наполи». Игра завершилась со счетом 0:2.

Благодаря этому результату гости продолжают возглавлять турнирную таблицу Серии А, набрав 60 очков. По этому показателю неаполитанцы стали первыми за 11 лет в итальянском чемпионате, кто набрал не менее 60 очков в 23 турах. В сезоне-2006/07 у лидирующего «Интера» за 15 туров до финиша было 63 очка, что привело миланцев к скудетто.