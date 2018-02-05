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    «Наполи» идет по чемпионскому графику «Интера» в сезоне-2006/07

    В минувшее воскресенье состоялся матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором «Беневенто» на своем поле уступил «Наполи». Игра завершилась со счетом 0:2.

    Благодаря этому результату гости продолжают возглавлять турнирную таблицу Серии А, набрав 60 очков. По этому показателю неаполитанцы стали первыми за 11 лет в итальянском чемпионате, кто набрал не менее 60 очков в 23 турах. В сезоне-2006/07 у лидирующего «Интера» за 15 туров до финиша было 63 очка, что привело миланцев к скудетто.

    Источник: Opta

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    05.02.2018 09:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 8 февраля 2018, 00:23

      т.е по пути клеветы и давления на судей?)

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 февраля 2018, 11:50

      хочется нового чемпиона увидеть в италии уже.. а то наполи ходит вокруг да около уже сколько...пора уже

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 5 февраля 2018, 09:24

      Эхх был бы у Интера капитан , то в этом сезоне не хуже бы сыграли!

      0
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