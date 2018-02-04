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    «Барселона» побила рекорд по числу игр без поражений со старта сезона

    «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

    Таким образом, беспроигрышная серия сине-гранатовых в нынешнем розыгрыше Примеры достигла 22-х матчей.

    «Барселона» побила собственный рекорд по этому показателю, который был установлен каталонской командой в сезоне-2009/10 под руководством Хосепа Гвардиолы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2018 21:08
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 февраля 2018, 10:13

      всевозможные рекорды бьют также как и Ман Сити в Англии конкурентам не оставляют никаких шансов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      BARCA R10 5 февраля 2018, 08:14

      БАРСА ТИГРЫ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 февраля 2018, 00:59

      Да

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 4 февраля 2018, 22:41

      Мои поздравления , как правило с Эспаньолом всегда тяжело .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Олександр1204 4 февраля 2018, 22:05

      Барселона ЧЕМПІОН

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 февраля 2018, 22:02

      Расслабились, собрались, вытянули ничейку на нервах!
      А достижение, конечно, впечатляет!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 21:51

      Результат впечатляющий.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 4 февраля 2018, 21:25

      Вот зачем валяли дурака? Надо было выходить и выигрывать матч. Или думали Реал потерял очки значит можно и нам? А Атлетико - не конкурент что ли?

      2
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