«Барселона» побила рекорд по числу игр без поражений со старта сезона

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, беспроигрышная серия сине-гранатовых в нынешнем розыгрыше Примеры достигла 22-х матчей.

«Барселона» побила собственный рекорд по этому показателю, который был установлен каталонской командой в сезоне-2009/10 под руководством Хосепа Гвардиолы.