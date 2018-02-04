«Барселона» побила рекорд по числу игр без поражений со старта сезона

всевозможные рекорды бьют также как и Ман Сити в Англии конкурентам не оставляют никаких шансов.
«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Таким образом, беспроигрышная серия сине-гранатовых в нынешнем розыгрыше Примеры достигла 22-х матчей.
«Барселона» побила собственный рекорд по этому показателю, который был установлен каталонской командой в сезоне-2009/10 под руководством Хосепа Гвардиолы.
#ForçaBarça pic.twitter.com/2PvmBBNGZF— FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 февраля 2018 г.