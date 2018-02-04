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Рамос: «Нынешний сезон – один из худших для «Реала»

4 февраля 2018, 10:00
7

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился наблюдениями после матча 22-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (2:2).

На данный момент мадридский клуб имеет на своем счету 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. Отставание от «Барселоны» составляет 18 баллов.

«Мы очень плохо справляемся, потому что такое отставание от «Барселоны» — это ненормально.

Потеряли много очков в тех играх, которые должны были выигрывать. Это один из наших худших сезонов, и все, что теперь остается, — это Лига чемпионов», – сказал Рамос.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Рамос Серхио
Комментарии (7)
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BRO_football
1517728897
Да не может быть! Всё же хорошо! Зидан так говорит и президент клуба тоже! Нет причин им не верить!
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zigbert
1517737149
За последние годы это действительно худший сезон для Реала если не назвать "провальным".
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PNZ1985
1517737691
Зизу на шишку! пора бы нанять маура)
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DeStar
1517742559
хоть кто-то это понимает. Еще до псж понты осталось.. что потом говорить будут хз. Ладно если бы могли собрать и выиграть, так нифига, катрострофически не везет плюс не знаете что делать на поле. Все игры что помню за сезон это еле еле победа над валей и разнос севильи, остальные либо не выиграны, либо вымучена победа. Как и тут ,забили целый гол и все. второй уже еле вымучили спасибо модричу, и я посмел подумать еще ВО! молодцы! победа, а нихера)
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KingRey21
1517745915
это Однозначно,что сезон провален,но пора бы прибавить в плане реализации и стабильности,и показать прошлогодний футбол!
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ЖОРРО
1517777779
А в ЛЧ ПСЖ...тоже пипец будет((
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