Рамос: «Нынешний сезон – один из худших для «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился наблюдениями после матча 22-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (2:2).

На данный момент мадридский клуб имеет на своем счету 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. Отставание от «Барселоны» составляет 18 баллов.

«Мы очень плохо справляемся, потому что такое отставание от «Барселоны» — это ненормально.

Потеряли много очков в тех играх, которые должны были выигрывать. Это один из наших худших сезонов, и все, что теперь остается, — это Лига чемпионов», – сказал Рамос.