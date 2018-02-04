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    Рамос: «Нынешний сезон – один из худших для «Реала»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился наблюдениями после матча 22-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (2:2).

    На данный момент мадридский клуб имеет на своем счету 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. Отставание от «Барселоны» составляет 18 баллов.

    «Мы очень плохо справляемся, потому что такое отставание от «Барселоны» — это ненормально.

    Потеряли много очков в тех играх, которые должны были выигрывать. Это один из наших худших сезонов, и все, что теперь остается, — это Лига чемпионов», – сказал Рамос.

    Источник: Marca

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    04.02.2018 10:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 февраля 2018, 23:56

      А в ЛЧ ПСЖ...тоже пипец будет((

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 4 февраля 2018, 15:05

      это Однозначно,что сезон провален,но пора бы прибавить в плане реализации и стабильности,и показать прошлогодний футбол!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 февраля 2018, 14:09

      хоть кто-то это понимает. Еще до псж понты осталось.. что потом говорить будут хз. Ладно если бы могли собрать и выиграть, так нифига, катрострофически не везет плюс не знаете что делать на поле. Все игры что помню за сезон это еле еле победа над валей и разнос севильи, остальные либо не выиграны, либо вымучена победа. Как и тут ,забили целый гол и все. второй уже еле вымучили спасибо модричу, и я посмел подумать еще ВО! молодцы! победа, а нихера)

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 4 февраля 2018, 12:48

      Зизу на шишку! пора бы нанять маура)

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 12:39

      За последние годы это действительно худший сезон для Реала если не назвать "провальным".

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 февраля 2018, 10:21

      Да не может быть! Всё же хорошо! Зидан так говорит и президент клуба тоже! Нет причин им не верить!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > BRO_football 4 февраля 2018, 23:55

      Капитан лучше знает))

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