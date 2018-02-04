Моуринью: «Погба остался в запасе на матч с «Хаддерсфилдом»? Это не конец света»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал решение оставить полузащитника Поля Погба в запасе на матч 26-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (2:0).

Француз появился на поле на 65-й минуте встречи, выйдя на замену вместо Джесси Лингарда.

«Погба – фантастический игрок. Однозначно он один из самых талантливых полузащитников мира, но даже если ты остаешься на скамейке запасных – это не конец света.

Я принял решение дать сыграть молодому парню. Поль с пониманием отнесся к этому», – сказал Моуринью.