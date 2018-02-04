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    Моуринью: «Погба остался в запасе на матч с «Хаддерсфилдом»? Это не конец света»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал решение оставить полузащитника Поля Погба в запасе на матч 26-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (2:0).

    Француз появился на поле на 65-й минуте встречи, выйдя на замену вместо Джесси Лингарда.

    «Погба – фантастический игрок. Однозначно он один из самых талантливых полузащитников мира, но даже если ты остаешься на скамейке запасных – это не конец света.

    Я принял решение дать сыграть молодому парню. Поль с пониманием отнесся к этому», – сказал Моуринью.

    Источник: ESPN

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    04.02.2018 01:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 февраля 2018, 01:21

      продайте эту обезьяну и купите получше игрока !

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