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    Моуринью: «Борьба за первое место в АПЛ фактически завершена»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

    «Мы должны постараться финишировать вторыми. Мы находимся на этом месте весь сезон. Несколько недель мы были первыми, но потом всегда были вторыми.

    Борьба идет за второе, третье, четвертое, пятое и шестое места, но за первое она уже фактически завершена. «Сити» играет так хорошо, что не позволяет остальным приблизиться. Все просто.

    Не могу сказать, что мы, «Тоттенхэм» или «Челси» играем плохо, потому что мы набрали достаточно очков. «Сити» хорошо начал сезон и продолжил так же хорошо. Они побеждали в матчах, в которых не заслуживали победы, забивая на последних минутах. Но надо отдать им должное за это», — сказал Моуринью.

    «Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента «Манчестер Юнайтед» на 15 очков.

    Источник: ESPN

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    02.02.2018 20:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 февраля 2018, 21:54

      так это все всем известно моур ! продолжай играть аля автобус ! ))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 2 февраля 2018, 21:35

      КАКОЙ РАЗ УЖЕ ГОВОРИТ

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 февраля 2018, 21:31

      пропала интрига???...да как бы еще не вечер...

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 2 февраля 2018, 21:23

      МС смотрится сильно, но всякое бывает ведь, эпидемия травм,например. Но МС заслуживают титула.

      0
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 2 февраля 2018, 21:11

      если бы сити играл как обычно то жозе был бы на первом месте но, сити показывает нереальный результат и вряд ли потеряет первое место

      1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 2 февраля 2018, 20:46

      Пепа с чемпионством

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 февраля 2018, 20:41

      " МС забивает на последних минутах...", раньше этим отличался МЮ. Фергитайм это называлось, Моур, это ты должен был продолжить эту традицию, биться до конца, а не хвалить других и держаться за второе место.

      3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > kykyi 3 февраля 2018, 06:21

      дааа было время и горошек как джокер был

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 февраля 2018, 20:32

      Да ладно, это что Маур сказал???

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 февраля 2018, 20:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Моуриньо спёкся! А почему бы его не перетащить в "Спартак"? Чемпионская гонка у москвичей провалена(ориентируясь на слова Моуриньо ситуация с МЮ очень похожа), а соперники в России гораздо слабее англичан.

      -10
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      Рейтинг: +355

      kvm5 2 февраля 2018, 20:12

      да за МС не угнаться

      0
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