Моуринью: «Борьба за первое место в АПЛ фактически завершена»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

«Мы должны постараться финишировать вторыми. Мы находимся на этом месте весь сезон. Несколько недель мы были первыми, но потом всегда были вторыми.

Борьба идет за второе, третье, четвертое, пятое и шестое места, но за первое она уже фактически завершена. «Сити» играет так хорошо, что не позволяет остальным приблизиться. Все просто.

Не могу сказать, что мы, «Тоттенхэм» или «Челси» играем плохо, потому что мы набрали достаточно очков. «Сити» хорошо начал сезон и продолжил так же хорошо. Они побеждали в матчах, в которых не заслуживали победы, забивая на последних минутах. Но надо отдать им должное за это», — сказал Моуринью.

«Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента «Манчестер Юнайтед» на 15 очков.