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  • Моуринью: «Борьба за первое место в АПЛ фактически завершена»

Моуринью: «Борьба за первое место в АПЛ фактически завершена»

2 февраля 2018, 20:00
17

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

«Мы должны постараться финишировать вторыми. Мы находимся на этом месте весь сезон. Несколько недель мы были первыми, но потом всегда были вторыми.

Борьба идет за второе, третье, четвертое, пятое и шестое места, но за первое она уже фактически завершена. «Сити» играет так хорошо, что не позволяет остальным приблизиться. Все просто.

Не могу сказать, что мы, «Тоттенхэм» или «Челси» играем плохо, потому что мы набрали достаточно очков. «Сити» хорошо начал сезон и продолжил так же хорошо. Они побеждали в матчах, в которых не заслуживали победы, забивая на последних минутах. Но надо отдать им должное за это», — сказал Моуринью.

«Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента «Манчестер Юнайтед» на 15 очков.

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Моуринью Жозе
Комментарии (17)
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Одинокий волк Маквейд
1517590951
Это месяц назад все поняли.
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diadushka
1517591140
а в чем же твоя "особенность" и вообще, на...й ты тогда нужен в самом титулованном клубе АПЛ, если за 13 туров до конца уже "фактически" сдался от борьбы за 1 место?!
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kvm5
1517591526
да за МС не угнаться
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multiscan
1517592335
Моуриньо спёкся! А почему бы его не перетащить в "Спартак"? Чемпионская гонка у москвичей провалена(ориентируясь на слова Моуриньо ситуация с МЮ очень похожа), а соперники в России гораздо слабее англичан.
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kykyi
1517593273
" МС забивает на последних минутах...", раньше этим отличался МЮ. Фергитайм это называлось, Моур, это ты должен был продолжить эту традицию, биться до конца, а не хвалить других и держаться за второе место.
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Димон Лебяга
1517595097
если бы сити играл как обычно то жозе был бы на первом месте но, сити показывает нереальный результат и вряд ли потеряет первое место
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Pro100Kid
1517595823
МС смотрится сильно, но всякое бывает ведь, эпидемия травм,например. Но МС заслуживают титула.
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koli4ka
1517596298
пропала интрига???...да как бы еще не вечер...
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Borz1
1517596527
КАКОЙ РАЗ УЖЕ ГОВОРИТ
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dinar7777dinar
1517597654
так это все всем известно моур ! продолжай играть аля автобус ! ))))))))))))))))))
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