Гамула: «Дзюба точно не забыл, как играть и забивать»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал переход форварда Артема Дзюбы из «Зенита» в тульский «Арсенал». Питерцы отдали игрока в аренду до конца текущего сезона.

«У Божовича и Дзюбы прекрасные отношения. Они друг друга знают и поймут. Это польза для «Арсенала» и для него самого как игрока сборной России. Он поможет тулякам и получит игровую практику в преддверии чемпионата мира.

Когда Артем почувствует уверенность, начнет забивать в каждом матче. Он высокий футболист высокого класса. Ему нельзя сидеть на лавке, пусть играет, он точно не забыл, как играть и забивать», — сказал Гамула.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один гол.