Путин назвал Родченкова придурком и пожелал здоровья 

Президент России Владимир Путин высказался об информаторе ВАДА Григории Родченкове.

«Поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда [в США для дачи показаний — прим. ред.]. Послушайте, у человека явные проблемы с законом, он говорит, что занимался противозаконной деятельностью. Его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией.

У него были попытки суицида, о чем он рассказывает. Дай бог ему здоровья, пусть поправится. Но ведь это о чем-то говорит? Говорит о проблемах. И все основано на показаниях этого человека. На показаниях человека, которому можно ли вообще доверять?» — сказал Путин.

Напомним, что в январе ФИФА должна выйти на связь с Родченковым по поводу допинга в российском футболе.

Ранее он заявил, что собирается уничтожить российский спорт на ближайшие пять лет.