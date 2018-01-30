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Путин назвал Родченкова придурком и пожелал здоровья 

30 января 2018, 20:24
82

Президент России Владимир Путин высказался об информаторе ВАДА Григории Родченкове.

«Поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда [в США для дачи показаний — прим. ред.]. Послушайте, у человека явные проблемы с законом, он говорит, что занимался противозаконной деятельностью. Его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией.

У него были попытки суицида, о чем он рассказывает. Дай бог ему здоровья, пусть поправится. Но ведь это о чем-то говорит? Говорит о проблемах. И все основано на показаниях этого человека. На показаниях человека, которому можно ли вообще доверять?» — сказал Путин.

Напомним, что в январе ФИФА должна выйти на связь с Родченковым по поводу допинга в российском футболе.

Ранее он заявил, что собирается уничтожить российский спорт на ближайшие пять лет.

Источник: РБК
Россия Путин Владимир
Комментарии (82)
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Romantic2010
1517334125
А кто такой Родченков? некое мифическое существо, уехавшее якобы в америку, чтобы тут не посадили... Это вот наши доблестные сми нам так преподнесли. Большая часть же тут даже знать не знают что это и кто это и с чем его едят. Но раз сми говорят плохой, а тем более главный папа путин говорит- придурок, то и мы солидарны))) Я к сожалению не в числе стада....уверен, что допинг был. Не у всех конечно, кого отстранили, но он был...
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kykyi
1517334170
Интересно,когда Родченко сошёл с ума до 04.2013, когда Путин наградил его почетной грамотой за успешную подготовку спортсменов или позже?
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insider_retro
1517334195
«Мне совсем не стыдно. Я рассказал всю правду, которая так важна для мирового спорта. Успех в Сочи сделал Путина еще агрессивнее. Россия – страна без морали и стыда. А мне стыдно, что я русский», – рассказал Родченков немецкому изданию DLF. К словам Президента не принято добавлять, но хочется, что бы Родченков, кроме стыда, постоянно испытывал страх и неотвратимость наказания за всё содеянное! Нимб святого борца за чистоту спорта и программа защиты свидетелей его не спасут!)))
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Тraumtanzеr
1517335210
Неужели его так сложно *бнуть?В стране полоний и разведчики кончились?
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Eddyson
1517336901
"Достойный" ответ "лидера" великой державы: "придурок, в тюрьму надо посадить". В общем, репертуар не меняется. Похоронили свою фармакологию напрочь и думали, что прокатят препараты времен царя Гороха. Теперь во всём один Родченков виноват, чиновники от спорта не при чём, естественно.
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Бестолковый
1517338311
Путин лишний раз показал свою беспомощность и не причастность. Человеку трубу газовую воткнуть не куда, все каналы перекрыли, а вы ему тут про какого-то Родченкова. Вот если бы Родченков Путину помешал трубу прокладывать или бы начал баллотироваться на пост президента России, вот тогда бы Путин его заказал. А так, пошутить да отмахнуться в очередной раз Володьке. Короче, МОК и ВАДА это не сфера интересов Путина.
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ron 80
1517338343
Один придурок (со слов Путина) имеет всю страну....Значит что то не то с такой страной......????
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Stemtigor
1517338378
Путин со своей коррупцией всю страну уже нагнул чтобы выиграть олимпиаду напичкали всех спортсменов допимгами пазорише конченное стыдобище державу уже на всех фронтах опозорил
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Par Mezan
1517340692
Родченко - ублюдок и шизофреник. Сомневаюсь, что он ещё мозгами адекватен и "живой", как личность и человек. Запроданец, судьба которого неинтересна. А вот вытаскивание на свет Божий паразитов и уничтожение их - из спорта, образования, ЖКХ и других органов РФ, это роль каждого из нас, а не только Путина! Россия, ПОДЪЁМ!!! Не допустим цветастых революций уе ....анцев и пришлых интервентов!
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Stemtigor
1517343372
*** не говорите Про Путина плохо а то саратник его минусуют врагом народа станете. Скоро как в северной Корее станет
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