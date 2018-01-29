Буффон хочет встретиться с президентом «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который отметил на днях 40-летие, заявил, что пока не определился со своим будущим. Его действующий контракт с туринским клубом истекает по окончании текущего сезона.

«Я играю в футбол уже лет 25-28, но пока не решил, что будет дальше. Мне еще предстоит встретиться с президентом «Ювентуса». Будущее – это наименьшее из моих проблем.

Хочу, чтобы мы сделали правильный выбор. Думаю, что с помощью президента нам это удастся», – сказал Буффон.

Напомним, что в составе «Ювентуса» Буффон выступает с июля 2001 года. За это время он провел 638 матчей.