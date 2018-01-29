Ловчев: «На фоне «Спартака» видно, что «Зенит» движется вперед»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, что в текущем зимнем перерыве «Зенит» выглядит сильнее, чем «Спартак». Он отметил и результаты матчей команд на подготовительных сборах, и саму подготовку.

– «Зенит» одержал три победы с разгромным счетом на сборе в Дубае: обыграны «Копенгаген» (5:0), «Славия» (5:1), «Гуанчжоу Эвергранд» (4:1). Говорят ли эти результаты о том, что кризис, в который попал «Зенит в конце прошлого года, преодолен?

– Знаете, когда я играл, у нас в подготовке была какая-то целостность. Приехав на сбор, начинали играть не на пятый и не на седьмой день после выхода из отпуска. Сначала готовили мышцы, связки. Сейчас же подход другой – в результате игроки получают очень много травм. «Спартак», например, потерял Джикию. Еще одно отличие: мы проводили матчи практически одним и тем же составом, потому что основу надо было наиграть. А сейчас я вижу, что на один тайм выпускают одну команду, а на второй тайм – другую. Я этого не понимаю, ведь игроки должны сыграться до такого уровня, чтобы с полувзгляда понимать друг друга. После ухода Халка «Зенит» перешел на коллективный футбол – еще при Луческу. Я вижу, что в питерской команде сейчас серьезнее всех готовятся на сборе.

Смотрел матчи «Локомотива» и «Спартака», поэтому могу об этом говорить. Нет расслабленности в «Зените», игру воспринимают как некий этап подготовки, идет замер того, что из себя сегодня представляет команда. «Зенит» забивает минимум четыре мяча за матч, мало пропускает, при этом видно, что команда Манчини заметно сильнее тех неплохих команд, с которыми уже сыграла. Игроки стараются – четыре гола китайскому клубу забили разные люди. Когда же я смотрел «Спартак», просто плевался. Оборона откровенно плохая. На фоне «Спартака» видно, что «Зенит» куда-то скрупулезно и целенаправленно движется.

– Значит, результаты «Зенита» на сборах могут внушать оптимизм?

– Летом команда Манчини также начинала хорошо, когда реанимировали Кокорина, когда аргентинцы слаженно заиграли. А потом что-то произошло. И вот до этого докопаться, понять причины того сбоя – это сейчас самое важное для тренерского штаба. Очень принципиальным является внутреннее состояние команды. Проверяется это не совместными походами в кино, а тем, когда игроки дерутся друг за друга на футбольном поле. Вот киевляне у Лобановского утром «доброе утро» друг другу не говорили, скажу это вам как игрок, который провел много времени в составе сборной, когда вся национальная команда была фактически немного расширенным киевским «Динамо». Но в игре они буквально грызли друг за друга. Вот я увидел Промеса в последних матчах «Спартака». Вышел, будто дурака валяет, наверное, разговоры об Англии мешают. Парень, но ты себя должен всегда держать в форме, прибавлять в каждой игре и чувствовать, что ты сильнее всех своих одноклубников. Когда ты этого не делаешь, то потом начинаешь в каких-то матчах не в полную силу играть. Когда ты даже товарищеские матчи проводишь в полную силу, как сейчас «Зенит», тогда ты оттачиваешь то, как будешь играть в будущем. Это внутренний характер команды. Для меня очевидно, что «Зенит» на правильном пути. И будет играть весной без провалов.

– Вы вспомнили о Валерии Васильевиче Лобановском и том «Динамо». В «Зените» сейчас вы видите нечто подобное?

– Знаете, другие рычаги работают. Мы шли в ту команду, болельщиками которой являлись. Шли не туда, где больше дадут. Понятно, что в одной команде ты мог получать 200 рублей, а в другой 220. Но это не те цифры. В основе был не рубль, не доллар, а возможность играть за команду, которую я с детства люблю. И киевляне принципиально боролись с Москвой. Сын Щербицкого ночевал и дневал в команде, и ребята ему говорили: «Папе скажи, что если Кубок выиграем, пусть по «Волге» выделит нам». Я видел все это, когда сборная в Конча-Заспе базировалась. Конечно, и их стимулировали, но самым главным для них было следующее: «Мы Москвы сильнее». И прежние рычаги мне кажутся мощнее.