Роналду: «Я хочу остаться в Испании. Мне нравится эта страна»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном переезде.

«Конечно, мне нравится жизнь в Мадриде. Я живу тут с 2009 года (после перехода из «МЮ» – прим. «Бомбардира»). Мне нравится погода, люди. Отсюда близко до Португалии, куда можно заехать на машине.

Мне нравится эта страна и я хочу остаться здесь. Конечно, мне нравится и мой клуб», – сказал 32-летний португалец.

По сообщению ряда СМИ, пятикратный обладатель близок к уходу из королевского клуба. Сообщалось об интересе к Роналду со стороны «Манчестер Юнайтед» и желании футболиста вернуться в «Спортинг».

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что форвард восстановился от травмы и готов сыграть против «Валенсии» в чемпионате Испании. Встреча состоится в 18:15 по московскому времени.

В текущем сезоне игрок забил 18 мячей и отдал четыре голевые передачи в 25 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.