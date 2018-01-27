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    Роналду: «Я хочу остаться в Испании. Мне нравится эта страна»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном переезде.

    «Конечно, мне нравится жизнь в Мадриде. Я живу тут с 2009 года (после перехода из «МЮ» – прим. «Бомбардира»). Мне нравится погода, люди. Отсюда близко до Португалии, куда можно заехать на машине.

    Мне нравится эта страна и я хочу остаться здесь. Конечно, мне нравится и мой клуб», – сказал 32-летний португалец.

    По сообщению ряда СМИ, пятикратный обладатель близок к уходу из королевского клуба. Сообщалось об интересе к Роналду со стороны «Манчестер Юнайтед» и желании футболиста вернуться в «Спортинг».

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что форвард восстановился от травмы и готов сыграть против «Валенсии» в чемпионате Испании. Встреча состоится в 18:15 по московскому времени.

    В текущем сезоне игрок забил 18 мячей и отдал четыре голевые передачи в 25 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    27.01.2018 01:41
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 27 января 2018, 09:27

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 27 января 2018, 07:48

      Особенно ему нравятся испанские налоги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 27 января 2018, 03:13

      принимай гражданство Испании

      0
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