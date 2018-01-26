Рамосу диагностировали переутомление и отек мышцы, у Иско – ушиб бедра

Игроки «Реала» Серхио Рамос и Иско прошли медобследование.

Медицинский штаб сливочных выявил у 31-летнего защитника переутомление и отек камбаловидной мышцы левой голени. В ближайшее время Рамос приступит к восстановлению.

25-летнему Иско поставлен диагноз «ушиб левого бедра». Об ориентировочных сроках возвращения футболистов не сообщается.

После 19 туров Примеры команда Зинедина Зидана занимает четвертое место в турнирной таблице. «Реал» вылетел из Кубка Испании, уступив «Леганесу» на стадии четвертьфинала.

14 февраля и 6 марта команда встретится с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.