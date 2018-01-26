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    Рамосу диагностировали переутомление и отек мышцы, у Иско – ушиб бедра

    Игроки «Реала» Серхио Рамос и Иско прошли медобследование.

    Медицинский штаб сливочных выявил у 31-летнего защитника переутомление и отек камбаловидной мышцы левой голени. В ближайшее время Рамос приступит к восстановлению.

    25-летнему Иско поставлен диагноз «ушиб левого бедра». Об ориентировочных сроках возвращения футболистов не сообщается.

    После 19 туров Примеры команда Зинедина Зидана занимает четвертое место в турнирной таблице. «Реал» вылетел из Кубка Испании, уступив «Леганесу» на стадии четвертьфинала.

    14 февраля и 6 марта команда встретится с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Источник: ФК «Реал»

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    26.01.2018 20:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 26 января 2018, 23:03

      чёт посыпался рыалушка, печалька однако...

      1
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 26 января 2018, 21:37

      Рамос в таком возрасте что может уже не восстановиться

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 января 2018, 19:34

      ладно,не отек мозга

      -3
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