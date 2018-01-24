Черчесов – о проведении Лиги наций: «Нужно сыграть хотя бы разок для того, чтобы понять, что это такое»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о проведении турнира Лиги наций.

Соперниками россиян по группе 2 в лиге В станут команды Турции и Швеции. Ранее стало известно расписание матчей.

– Не секрет, что мы с коллегами из других стран регулярно общаемся. Не раз говорили и на эту тему.

Пришли к такому выводу: нужно сыграть хотя бы разок для того, чтобы понять, что это такое. Что нужно бы изменить, а что отшлифовать.

Пока очень спокойно относимся к регламенту и системе проведения. Ждем начала.

– В приоритете сегодня другое соревнование.

– Да, чемпионат мира. Поэтому пока по Лиге наций все принимаем лишь к сведению.

Работаем в информационном режиме. Отталкиваться будем от чемпионата мира и плавно переходить к этому турниру.

Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?