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    Черчесов – о проведении Лиги наций: «Нужно сыграть хотя бы разок для того, чтобы понять, что это такое»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о проведении турнира Лиги наций.

    Соперниками россиян по группе 2 в лиге В станут команды Турции и Швеции. Ранее стало известно расписание матчей.

    – Не секрет, что мы с коллегами из других стран регулярно общаемся. Не раз говорили и на эту тему.

    Пришли к такому выводу: нужно сыграть хотя бы разок для того, чтобы понять, что это такое. Что нужно бы изменить, а что отшлифовать.

    Пока очень спокойно относимся к регламенту и системе проведения. Ждем начала.

    – В приоритете сегодня другое соревнование.

    – Да, чемпионат мира. Поэтому пока по Лиге наций все принимаем лишь к сведению.

    Работаем в информационном режиме. Отталкиваться будем от чемпионата мира и плавно переходить к этому турниру.

    Сборная России узнала соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?

    Источник: «Советский спорт»

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    24.01.2018 23:13
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