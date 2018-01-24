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    Уткин: «Это Погребняка можно отправлять во вторую команду, а не Шатова. Найдите Олегу клуб»

    Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Олега Шатова.

    Ранее Шатов был переведен в состав «Зенита-2». В 27-летнем россиянине заинтересован «Локомотив».

    «Это Погребняка можно отправлять во вторую команду, а не Шатова. Он же хочет играть. Это бред. Найдите ему клуб. Зачем игрока, с которым контракт, не брать на сборы и отправлять во вторую команду. Это странно.

    Переход Шатова в «Локомотив»? Сомневаюсь, что «Зенит» отдаст его прямому конкуренту», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    24.01.2018 19:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 января 2018, 08:20

      никуда не надо отправлять Погребняка ему просто пора завязывать с футболом и доить и так бедное Динамо

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 января 2018, 01:32

      Урал это уровень Шатова.

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Zeff 25 января 2018, 11:08

      Ну да, зачем включать 5ю передачу, если на 4й не едем...?!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 января 2018, 23:51

      А почему Шатов уже у второго тренера не играет? Наверное потому что раздоблай! В свое время Адвокат отправлял в дубль Аршавина, Анюкова и Денисова в свое время, так потом Зенит стал чемпионом и выиграл Кубок УЕФА, и не без помощи этой троицы. И Погребняк там становился лучшим снайпером. А сейчас он пенсионер уже, зачем про него вспоминать? Ну а Шатов настоящий раздолбай, никому он не нужен, пусть сидит в дубле как Новосельцев и радуется жизнью.

      3
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 24 января 2018, 23:13

      Час назад Уткин выдал в эфире по поводу ОИ в Пхенчхане: "Вы думаете, что кто-то нас целенаправленно преследует? Вы заблуждаетесь. Эта бюрократическая машина была запущена в наш адрес когда-то, и она работает." То есть он по факут сказал: "Нас никто не преследует, просто когда-то запустили машину нашего преследования." И после подобных "парадоксов" еще кто-то будет воспринимать всерьез то, что говорит это, как бы это помягче... существо?

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 24 января 2018, 21:27

      А не твоё это дело Васёк.

      -1
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      Рейтинг: -3

      lihindic 24 января 2018, 20:43

      при чём здесь Погребняк и Зенит...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 января 2018, 19:57

      Вася, побольше интервью, скучновато без твоих "вбросов"!!!

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Сильвербой 24 января 2018, 20:34

      Ну тут то он не ерундит, правду же говорит.

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