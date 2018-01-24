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  • Уткин: «Это Погребняка можно отправлять во вторую команду, а не Шатова. Найдите Олегу клуб»

Уткин: «Это Погребняка можно отправлять во вторую команду, а не Шатова. Найдите Олегу клуб»

24 января 2018, 19:48
9

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Олега Шатова.

Ранее Шатов был переведен в состав «Зенита-2». В 27-летнем россиянине заинтересован «Локомотив».

«Это Погребняка можно отправлять во вторую команду, а не Шатова. Он же хочет играть. Это бред. Найдите ему клуб. Зачем игрока, с которым контракт, не брать на сборы и отправлять во вторую команду. Это странно.

Переход Шатова в «Локомотив»? Сомневаюсь, что «Зенит» отдаст его прямому конкуренту», – сказал Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег Уткин Василий
Комментарии (9)
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Сильвербой
1516813048
Вася, побольше интервью, скучновато без твоих "вбросов"!!!
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lihindic
1516815837
при чём здесь Погребняк и Зенит...
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порт
1516818467
А не твоё это дело Васёк.
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Вомбат
1516824825
Час назад Уткин выдал в эфире по поводу ОИ в Пхенчхане: "Вы думаете, что кто-то нас целенаправленно преследует? Вы заблуждаетесь. Эта бюрократическая машина была запущена в наш адрес когда-то, и она работает." То есть он по факут сказал: "Нас никто не преследует, просто когда-то запустили машину нашего преследования." И после подобных "парадоксов" еще кто-то будет воспринимать всерьез то, что говорит это, как бы это помягче... существо?
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Nesterenko
1516827066
А почему Шатов уже у второго тренера не играет? Наверное потому что раздоблай! В свое время Адвокат отправлял в дубль Аршавина, Анюкова и Денисова в свое время, так потом Зенит стал чемпионом и выиграл Кубок УЕФА, и не без помощи этой троицы. И Погребняк там становился лучшим снайпером. А сейчас он пенсионер уже, зачем про него вспоминать? Ну а Шатов настоящий раздолбай, никому он не нужен, пусть сидит в дубле как Новосельцев и радуется жизнью.
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Zeff
1516833129
Урал это уровень Шатова.
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Garrincha58
1516857644
никуда не надо отправлять Погребняка ему просто пора завязывать с футболом и доить и так бедное Динамо
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