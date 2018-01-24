Уткин: «Это Погребняка можно отправлять во вторую команду, а не Шатова. Найдите Олегу клуб»

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Олега Шатова.

Ранее Шатов был переведен в состав «Зенита-2». В 27-летнем россиянине заинтересован «Локомотив».

«Это Погребняка можно отправлять во вторую команду, а не Шатова. Он же хочет играть. Это бред. Найдите ему клуб. Зачем игрока, с которым контракт, не брать на сборы и отправлять во вторую команду. Это странно.

Переход Шатова в «Локомотив»? Сомневаюсь, что «Зенит» отдаст его прямому конкуренту», – сказал Уткин.