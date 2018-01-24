Гвардиола: «Нас будут оценивать по завоеванным трофеям»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда едва не потеряла контроль над игрой в полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Бристоль Сити» (3:2).

«Мы рады выйти в финал турнира. Команда отлично играла, вела в счете 2:0. Но в какой-то момент контроль над ходом игры был потерян. Такие встречи нужно доигрывать до финального свистка. Это будет нам уроком перед матчем с «Кардифф Сити» в Кубке Англии и особенно перед Лигой чемпионов.

Понятно, что нас будут оценивать по завоеванным трофеям, но я счастлив уже сейчас. Никто не отнимет у нас того, что мы уже сделали.

«Челси» или «Арсенал» в финале? Это две сильные команды, из которых невозможно выбрать», – приводит слова испанца ВВС.

Второй полуфинал Кубка лиги состоится в среду, 24 января. В нем встретятся «Арсенал» и «Челси», которые в первом матче сыграли вничью – 0:0.