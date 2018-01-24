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    Мората и Фабрегас не сыграют с «Арсеналом» в полуфинале Кубка лиги

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил о кадровых проблемах перед ответным матчем 1/2 финала Кубка английской лиги против «Арсенала».

    «Мората и Фабрегас пропустят матч. Также надо понять состояние нескольких других игроков. У Альваро проблемы со спиной.

    Меня ждет важнейшая ночь, потому что надо определиться со стартовым составом.

    Кристенсен здоров, он тренировался с нами», – сказал итальянец.

    Матч начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию. Матч на «Стэмфорд Бридж» завершился со счетом 0:0.

    Первым финалистом турнира стал «Манчестер Сити».

    Источник: Daily Mail

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    24.01.2018 01:39
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