Мората и Фабрегас не сыграют с «Арсеналом» в полуфинале Кубка лиги

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил о кадровых проблемах перед ответным матчем 1/2 финала Кубка английской лиги против «Арсенала».

«Мората и Фабрегас пропустят матч. Также надо понять состояние нескольких других игроков. У Альваро проблемы со спиной.

Меня ждет важнейшая ночь, потому что надо определиться со стартовым составом.

Кристенсен здоров, он тренировался с нами», – сказал итальянец.

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию. Матч на «Стэмфорд Бридж» завершился со счетом 0:0.

Первым финалистом турнира стал «Манчестер Сити».