Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Источник: Мариу согласился перейти из «Интера» в «Вест Хэм»

Источник: Мариу согласился перейти из «Интера» в «Вест Хэм»

23 января 2018, 21:54
1

Полузащитник «Интера» Жоао Мариу дал согласие на переход в «Вест Хэм» на правах аренды. Об этом сообщил журналист Альфредо Педулья.

Ожидается, что лондонский клуб арендует 25-летнего португальца с правом выкупа. Сумма отступных за хавбека составляет 40 миллионов евро.

Мариу пополнил состав миланского клуба летом 2016 года после победы на Евро в составе сборной Португалии. «Интер» заплатил «Спортингу» 40 миллионов. В текущем сезоне футболист сыграл в 15 матчах, в которых отдал пять результативных передач.

«Молотобойцы» после 24 туров английской Премьер-лиги занимают 11 место в турнирной таблице.

Источник: Twitter
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Вест Хэм Мариу Жоау
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dinar7777dinar
1516734310
Да теперь мы видим уровень португальской сборной ! еле еле на шару протащили чемпионат европы ! Но почти все игроки нихрена не могут в клубах ! роналду да чуток бернарду силва(хотя и не участвовал на евро 2016). остальные ну по чесноку средненькие игроки а подававший надежды ренату саншеш вообще сдулся !
Ответить
Главные новости
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
2
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
1
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
17
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
5
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
8
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
22
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Все новости
Все новости
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
11:36
20-летний форвард «Кальяри» попал в реанимацию – он едва не утонул в бассейне
Вчера, 16:25
1
Фото«Ювентус» купил игрока сборной Колумбии
Вчера, 11:23
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
15 августа
1
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
14 августа
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
13 августа
2
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
13 августа
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+