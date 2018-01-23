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    Источник: Мариу согласился перейти из «Интера» в «Вест Хэм»

    Полузащитник «Интера» Жоао Мариу дал согласие на переход в «Вест Хэм» на правах аренды. Об этом сообщил журналист Альфредо Педулья.

    Ожидается, что лондонский клуб арендует 25-летнего португальца с правом выкупа. Сумма отступных за хавбека составляет 40 миллионов евро.

    Мариу пополнил состав миланского клуба летом 2016 года после победы на Евро в составе сборной Португалии. «Интер» заплатил «Спортингу» 40 миллионов. В текущем сезоне футболист сыграл в 15 матчах, в которых отдал пять результативных передач.

    «Молотобойцы» после 24 туров английской Премьер-лиги занимают 11 место в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    23.01.2018 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 января 2018, 22:05

      Да теперь мы видим уровень португальской сборной ! еле еле на шару протащили чемпионат европы ! Но почти все игроки нихрена не могут в клубах ! роналду да чуток бернарду силва(хотя и не участвовал на евро 2016). остальные ну по чесноку средненькие игроки а подававший надежды ренату саншеш вообще сдулся !

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