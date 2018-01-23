Источник: Мариу согласился перейти из «Интера» в «Вест Хэм»

Да теперь мы видим уровень португальской сборной ! еле еле на шару протащили чемпионат европы ! Но почти все игроки нихрена не могут в клубах ! роналду да чуток бернарду силва(хотя и не участвовал на евро 2016). остальные ну по чесноку средненькие игроки а подававший надежды ренату саншеш вообще сдулся !
Полузащитник «Интера» Жоао Мариу дал согласие на переход в «Вест Хэм» на правах аренды. Об этом сообщил журналист Альфредо Педулья.
Ожидается, что лондонский клуб арендует 25-летнего португальца с правом выкупа. Сумма отступных за хавбека составляет 40 миллионов евро.
Мариу пополнил состав миланского клуба летом 2016 года после победы на Евро в составе сборной Португалии. «Интер» заплатил «Спортингу» 40 миллионов. В текущем сезоне футболист сыграл в 15 матчах, в которых отдал пять результативных передач.
«Молотобойцы» после 24 туров английской Премьер-лиги занимают 11 место в турнирной таблице.