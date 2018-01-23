В «черный список» включили 41 гостиницу, завышавших цены перед ЧМ-2018

В Федеральном агентстве по туризму составили «черный список» отелей, сознательно завышающих цены перед стартом чемпионата мира-2018.

«В «черный список» вошла 41 гостиница. Эти объекты расположены в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве.

В отдельных случаях нормативы по стоимости номеров превышены на 260 процентов и более. Мы обнародуем этот список в ближайшее время. Он составлен по результатам мониторинга требований постановления правительства о госрегулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах, где проводится чемпионат мира по футболу.

Информацию мы направили для принятия мер в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор.

Надеюсь, что вместе с ФАС России и Роспотребнадзором ситуацию с отелями в городах – организаторах чемпионата мира по футболу мы тоже изменим», – рассказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.