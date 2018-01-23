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  • В «черный список» включили 41 гостиницу, завышавших цены перед ЧМ-2018

В «черный список» включили 41 гостиницу, завышавших цены перед ЧМ-2018

23 января 2018, 06:53
3

В Федеральном агентстве по туризму составили «черный список» отелей, сознательно завышающих цены перед стартом чемпионата мира-2018.

«В «черный список» вошла 41 гостиница. Эти объекты расположены в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве.

В отдельных случаях нормативы по стоимости номеров превышены на 260 процентов и более. Мы обнародуем этот список в ближайшее время. Он составлен по результатам мониторинга требований постановления правительства о госрегулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах, где проводится чемпионат мира по футболу.

Информацию мы направили для принятия мер в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор.

Надеюсь, что вместе с ФАС России и Роспотребнадзором ситуацию с отелями в городах – организаторах чемпионата мира по футболу мы тоже изменим», – рассказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Источник: «Российская газета»
Чемпионат мира
Комментарии (3)
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kella
1516687285
Ну так никто не отменял еще заповеди: - Не ****ешь - не проживешь, - ***би ближнего...
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Dominator777
1516688079
А про Саранск молчат, по телику показывали, что цены там на период матчей ЧМ 2018 далеко "переплюнули" даже "безбашенные " цены элитных Московских и Питерских гостиниц.
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DeStar
1516696253
Ну если это реально так, то молодцы, но что-то терзают смутные сомнения. что прикрыли тех, кто не захотел делиться.
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