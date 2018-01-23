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    В «черный список» включили 41 гостиницу, завышавших цены перед ЧМ-2018

    В Федеральном агентстве по туризму составили «черный список» отелей, сознательно завышающих цены перед стартом чемпионата мира-2018.

    «В «черный список» вошла 41 гостиница. Эти объекты расположены в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве.

    В отдельных случаях нормативы по стоимости номеров превышены на 260 процентов и более. Мы обнародуем этот список в ближайшее время. Он составлен по результатам мониторинга требований постановления правительства о госрегулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах, где проводится чемпионат мира по футболу.

    Информацию мы направили для принятия мер в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор.

    Надеюсь, что вместе с ФАС России и Роспотребнадзором ситуацию с отелями в городах – организаторах чемпионата мира по футболу мы тоже изменим», – рассказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

    Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

    Источник: «Российская газета»

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    23.01.2018 06:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 23 января 2018, 11:30

      Ну если это реально так, то молодцы, но что-то терзают смутные сомнения. что прикрыли тех, кто не захотел делиться.

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 23 января 2018, 09:14

      А про Саранск молчат, по телику показывали, что цены там на период матчей ЧМ 2018 далеко "переплюнули" даже "безбашенные " цены элитных Московских и Питерских гостиниц.

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      Рейтинг: +399

      kella 23 января 2018, 09:01

      Ну так никто не отменял еще заповеди: - Не ****ешь - не проживешь, - ***би ближнего...

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