Бэйл: «Реал» никогда не сдается»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл отметился дублем в ворота «Депортиво» в матче 20-го тура испанской Примеры. Валиец после игры отметил, что пока не набрал свою лучшую форму.

«Чувствую себя весьма хорошо, но я не могу пока сказать, что уже готов на все 100 процентов. Однажды я вернусь к своему лучшему состоянию. Впереди нас ждут важные матчи, и я, конечно, хочу их выиграть.

«Реалу» нужно отдыхать и работать всей командой, делая это шаг за шагом. Я думаю, что мы возвращаемся к нашим лучшим результатам хоть и медленно, но верно. Нам стоит настраиваться на победу в каждом матче.

«Реал» никогда не сдается, даже если мы знаем, что победить в Примере сейчас практически невозможно», – сказал Бэйл.

Матч 20-го тура испанской Примеры «Реал» – «Депортиво» завершился со счетом 7:1.