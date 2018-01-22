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    Бэйл: «Реал» никогда не сдается»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл отметился дублем в ворота «Депортиво» в матче 20-го тура испанской Примеры. Валиец после игры отметил, что пока не набрал свою лучшую форму.

    «Чувствую себя весьма хорошо, но я не могу пока сказать, что уже готов на все 100 процентов. Однажды я вернусь к своему лучшему состоянию. Впереди нас ждут важные матчи, и я, конечно, хочу их выиграть.

    «Реалу» нужно отдыхать и работать всей командой, делая это шаг за шагом. Я думаю, что мы возвращаемся к нашим лучшим результатам хоть и медленно, но верно. Нам стоит настраиваться на победу в каждом матче.

    «Реал» никогда не сдается, даже если мы знаем, что победить в Примере сейчас практически невозможно», – сказал Бэйл.

    Матч 20-го тура испанской Примеры «Реал» – «Депортиво» завершился со счетом 7:1.

    Источник: ФК «Реал»

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    22.01.2018 11:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 22 января 2018, 13:12

      Сначала занимайте хотя 2 место а потом запевайте

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