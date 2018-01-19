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    Обамеянг не поехал на матч с «Гертой»

    Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в заявку на матч 19 тура чемпионата Германии с «Гертой». Об этом сообщил журналист The Guardian Маркус Кристенсон со ссылкой на Bild.

    По данным ряда СМИ, в текущее трансферное окно 28-летний габонец может сменить клуб. Вчера «Бомбардир» писал о том, что форвард перейдет в «Арсенал».

    В нынешнем сезоне Обамеянг забил 21 гол и отдал три результативные передачи в 23 встречах всех соревнований.

    «Герта» примет дортмундский клуб в 22:30 по московскому времени. За событиями встречи можно будет следить здесь.

    Источник: Twitter

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    19.01.2018 19:07
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