Обамеянг не поехал на матч с «Гертой»

Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в заявку на матч 19 тура чемпионата Германии с «Гертой». Об этом сообщил журналист The Guardian Маркус Кристенсон со ссылкой на Bild.

По данным ряда СМИ, в текущее трансферное окно 28-летний габонец может сменить клуб. Вчера «Бомбардир» писал о том, что форвард перейдет в «Арсенал».

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 21 гол и отдал три результативные передачи в 23 встречах всех соревнований.

«Герта» примет дортмундский клуб в 22:30 по московскому времени. За событиями встречи можно будет следить здесь.