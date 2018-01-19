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    Защитник «Ювентуса» завершил карьеру из-за проблем с сердцем

    19-летний защитник «Ювентуса» Андреа Мелани объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Причиной такому решению послужила серьезная проблема со здоровьем, а именно – с сердцем.

    «17 июля 2017 года. День, который я никогда не забуду. Тогда у меня обнаружили проблемы с сердцем, из-за чего я нечасто появлялся на поле. Но что поделать. Я больше не смогу играть в футбол. Но есть и хорошие новости: эта болезнь не несет опасности для моей жизни», – написал Мелани в инстаграме.

    Мелани провел в своей карьере 63 официальных матча на различных уровнях, в которых он забил два гола.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    19.01.2018 10:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 января 2018, 09:43

      Печально читать подобные новости. Но поступил правильно! жизнь дороже! появятся еще новые интересы в жизни.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 19 января 2018, 16:05

      не повезло игроку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 19 января 2018, 12:30

      Такой молодой ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 19 января 2018, 11:54

      Что-то молодёжь пошла какая-то слабая и больная. Может из-за того, что "звездить" начинают с самого попадания на поле? Парню - здоровья!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 11:32

      жаль конечно что с карьером так получилось но зато не случиться трагедии на поле какие часто стали происходить. Здоровья!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 января 2018, 11:07

      Может, это судьба и ей не стоит противиться!..
      Возможно, парня ждёт его призвание в других областях нашей многогранной жизни!...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 19 января 2018, 10:49

      Здоровья

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 19 января 2018, 10:40

      Сразу вспоминается случай с Де ла Редом. Здоровье превыше всего.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 января 2018, 10:38

      Будь здоров и счастлив!

      5
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