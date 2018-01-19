Защитник «Ювентуса» завершил карьеру из-за проблем с сердцем

19-летний защитник «Ювентуса» Андреа Мелани объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Причиной такому решению послужила серьезная проблема со здоровьем, а именно – с сердцем.

«17 июля 2017 года. День, который я никогда не забуду. Тогда у меня обнаружили проблемы с сердцем, из-за чего я нечасто появлялся на поле. Но что поделать. Я больше не смогу играть в футбол. Но есть и хорошие новости: эта болезнь не несет опасности для моей жизни», – написал Мелани в инстаграме.

Мелани провел в своей карьере 63 официальных матча на различных уровнях, в которых он забил два гола.