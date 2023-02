В минувший четверг клубный инстаграм «Манчестер Юнайтед» вел полузащитник команды Джесси Лингард. Он опубликовал видео танцев с коллегой Полем Погба в своем твиттере.

Thursday take over!! I’ve taken over @ManUtd Instagram Stories! Go check it out pic.twitter.com/2uW9KRKdN6