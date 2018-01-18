Джикия травмировал крестообразные связки. Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2018 21:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 января 2018, 10:44

      Жаль про Жикию, ну это спорт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 января 2018, 09:03

      Подборка отражает грусть, эмоции, конфликтность, технологии и оптимизм!... Не плохо!..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      AEerr 19 января 2018, 02:48

      интересные новости!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 19 января 2018, 01:57

      Джикия выздоравливай как можно быстрей!!!Смолов давай в Боруссию!!!

      1
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      Рейтинг: +21

      Denbar 18 января 2018, 22:13

      Джикия здоровья! Очень на Мире нужен!

      1
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