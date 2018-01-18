Джикия травмировал крестообразные связки. Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед». Дайджест событий дня

«Спартак» подтвердил, что у Джикии разрыв крестообразной связки. Игрок может пропустить ЧМ-2018

Смолов может заменить Обамеянга в «Боруссии».

Фанаты «ПСЖ» поддержали Кавани и освистали Неймара. Бразилец опять забрал у уругвайца право пробить пенальти.

Болельщики «Реала» проголосовали за уход Роналду. Игрок тоже хочет уйти.

Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА – с 64 места на 62.

Взломанный аккаунт испанского издания Sport сообщил о смерти Месси.

Венгер подтвердил трансфер Санчеса в «Манчестер Юнайтед».

«Спартак» может арендовать Максимовича у «Наполи» уже через несколько дней.

Месси обвинил Видаля в поражении от «Эспаньола».

Роналдиньо написал текст о завершении карьеры.