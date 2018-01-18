«Барселона» договорилась с Пике о новом контракте, сумма выкупа – 500 миллионов

Пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте клуба сообщила о договоренности по продлению контракта с защитником Жераром Пике.

Срок договора истечет в июне 2022 года. Сумма выкупа, прописанная в документе, составит 500 миллионов евро.

Пике является воспитанником сине-гранатовых. В возрасте 16 лет он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», которому принадлежал с 2004 по 2008 год. Позже футболист вернулся в каталонский клуб и выиграл с ним 25 турниров, включая Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира (по 3 раза) и чемпионат Испании (6).

В составе сборной Испании защитник выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.

В текущем сезоне 30-летний Пике принял участие в 24 матчах команды во всех турнирах, забив два гола.