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    «Барселона» договорилась с Пике о новом контракте, сумма выкупа – 500 миллионов

    Пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте клуба сообщила о договоренности по продлению контракта с защитником Жераром Пике.

    Срок договора истечет в июне 2022 года. Сумма выкупа, прописанная в документе, составит 500 миллионов евро.

    Пике является воспитанником сине-гранатовых. В возрасте 16 лет он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», которому принадлежал с 2004 по 2008 год. Позже футболист вернулся в каталонский клуб и выиграл с ним 25 турниров, включая Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира (по 3 раза) и чемпионат Испании (6).

    В составе сборной Испании защитник выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.

    В текущем сезоне 30-летний Пике принял участие в 24 матчах команды во всех турнирах, забив два гола.

    Источник: ФК «Барселона»

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    18.01.2018 13:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 18 января 2018, 14:38

      он и так никуда не пойдет))) это следующий президент барселоны

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 > rashidinho 18 января 2018, 16:49

      Да какой там Барселоны... президент Каталонии))))

      0
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      Рейтинг: +107

      Matu 18 января 2018, 14:16

      Красава!

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      Рейтинг: +53

      Енисей - чемпион ! 18 января 2018, 14:15

      Мелочатся . Миллиард .

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