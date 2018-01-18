Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Англии. «Челси» в серии пенальти обыграл «Норвич» и другие результаты

    В матче 1/32 финала Кубка Англии «Челси» в серии пенальти оказался сильнее «Норвича» и вышел в следующий раунд.

    В других встречах «Суонси» обыграл «Вулверхэмптон», «Уиган» разгромил «Борнмут».

    Кубок Англии. 1/32 финала, переигровка

    Челси – Норвич – 1:1 (0:0; 1:1; 0:0; 0:0; 5:3 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Батшуайи, 55; 1:1 – Льюис, 90+4.

    Удаления: Педро, 117; Мората, 120 – нет.

    Суонси – Вулверхэмптон – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Айю, 11; 1:1 – Хотта, 66; 2:1 – Бони, 69.

    Уиган – Борнмут – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Морси, 9; 2:0 – Берн, 73; 3:0 – Элдер, 76.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2018 01:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11