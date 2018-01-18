Кубок Англии. «Челси» в серии пенальти обыграл «Норвич» и другие результаты

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Челси» в серии пенальти оказался сильнее «Норвича» и вышел в следующий раунд.

В других встречах «Суонси» обыграл «Вулверхэмптон», «Уиган» разгромил «Борнмут».

Кубок Англии. 1/32 финала, переигровка

Челси – Норвич – 1:1 (0:0; 1:1; 0:0; 0:0; 5:3 по пенальти)

Голы: 1:0 – Батшуайи, 55; 1:1 – Льюис, 90+4.

Удаления: Педро, 117; Мората, 120 – нет.

Суонси – Вулверхэмптон – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Айю, 11; 1:1 – Хотта, 66; 2:1 – Бони, 69.

Уиган – Борнмут – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Морси, 9; 2:0 – Берн, 73; 3:0 – Элдер, 76.

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