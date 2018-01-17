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  • Григорий Иванов назвал условие, при котором «Урал» подпишет контракт с Месси

Григорий Иванов назвал условие, при котором «Урал» подпишет контракт с Месси

17 января 2018, 12:13
14

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, при каком условии его клуб сможет заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Селекционная работа ведется круглый год, 24 часа в сутки. Масса футболистов, масса агентов. Сейчас на примете два футболиста, ведем переговоры. Больше нам не нужно. Ну, если, конечно, Месси за миллион рублей не выставят на продажу. Тогда мы, конечно, его возьмем», – заявил функционер в интервью «Областной газете».

Уральцы в РФПЛ идут девятыми.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Урал Месси Лионель Иванов Григорий
Комментарии (14)
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diktatop
1516181347
хах))
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Parham
1516181367
В очереди за Месси -Вы точно будете не первыми!!
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insider_retro
1516181987
Потребности клуба не большие, амбиции не великие, да и бюджет до не приличного скромен!... Но обнадёживает оптимизм президента клуба!..))) Наверное, с надеждой просматривает ресурсы, где кто-то что-то выставляет на продажу!...))) А вдруг..)))
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Ruryu
1516183745
Чувство юмора не отнять,и пустобрехом не занимается...
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Дядя Серёжа
1516184315
По ходу он президент и Уральских пельменей
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АртурZaСМ
1516184374
Взять то возьмете за лям рублей, а ЗП ему 40 лямов баксов осилите?
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DeviDjons
1516186415
Кстати он не сказал конкретно, что речь идёт о Лионеле, так что зря пресса раздувает, может это какой-нибудь горячий парень из Перу!
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Полная Канистра
1516198785
на Урале весело живут долго жить будут
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OfaZavr
1516203041
молодец, не только серьезно на вопросы нужно отвечать порою и юмор хорошую роль играет :)
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dok66
1516259178
Иванов как всегда в точку! В своем репертуаре !
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