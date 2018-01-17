Григорий Иванов назвал условие, при котором «Урал» подпишет контракт с Месси

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, при каком условии его клуб сможет заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Селекционная работа ведется круглый год, 24 часа в сутки. Масса футболистов, масса агентов. Сейчас на примете два футболиста, ведем переговоры. Больше нам не нужно. Ну, если, конечно, Месси за миллион рублей не выставят на продажу. Тогда мы, конечно, его возьмем», – заявил функционер в интервью «Областной газете».

Уральцы в РФПЛ идут девятыми.