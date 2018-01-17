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    Григорий Иванов назвал условие, при котором «Урал» подпишет контракт с Месси

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, при каком условии его клуб сможет заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Селекционная работа ведется круглый год, 24 часа в сутки. Масса футболистов, масса агентов. Сейчас на примете два футболиста, ведем переговоры. Больше нам не нужно. Ну, если, конечно, Месси за миллион рублей не выставят на продажу. Тогда мы, конечно, его возьмем», – заявил функционер в интервью «Областной газете».

    Уральцы в РФПЛ идут девятыми.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2018 12:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 января 2018, 10:06

      Иванов как всегда в точку! В своем репертуаре !

      0
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 17 января 2018, 22:21

      ...гм...а что? вполне реально!!!....если пахана месси взять в плен и спрятать его в уральских горах.....аргентина - не ядерная держава...за свою единственную достопримечательность с россией воевать не станет....думаю, тогда лионель и сам уралу приплачивать будет....ну а че? ...все же звезды благотворительностью занимаются

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 января 2018, 18:30

      молодец, не только серьезно на вопросы нужно отвечать порою и юмор хорошую роль играет :)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 января 2018, 17:19

      на Урале весело живут долго жить будут

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 17 января 2018, 15:54

      Лол )) Весьма весело и весомо ответил ))) Шутник бл**ть )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 17 января 2018, 13:53

      Кстати он не сказал конкретно, что речь идёт о Лионеле, так что зря пресса раздувает, может это какой-нибудь горячий парень из Перу!

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 17 января 2018, 13:19

      Взять то возьмете за лям рублей, а ЗП ему 40 лямов баксов осилите?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2564

      атеист > АртурZaСМ 17 января 2018, 13:44

      Он имел в виду, что 40 лямов баксов Месси будет сам ежемесячно заносить, в клуб....

      5
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 17 января 2018, 13:18

      По ходу он президент и Уральских пельменей

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 17 января 2018, 13:09

      Чувство юмора не отнять,и пустобрехом не занимается...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 17 января 2018, 12:55

      Чушь...

      -3
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