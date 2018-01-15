ЦСКА возьмет в аренду Мусу. Дзюба может уйти в «Уфу». Дайджест событий дня

Каррера летом отказался от переезда в чемпионат ОАЭ.

«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Де Хеа на один год.

Феллаини поужинал с бывшей участницей «Дома-2».

«Зенит» отправился на сбор в ОАЭ без Дзюбы, Шатова и Анюкова; Дзюба и Шатов переведены в «Зенит-2».

Насри грозит четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.

Роналду намерен уйти из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» из-за обмана Переса.

Мхитарян может быть включен «Манчестер Юнайтед» в сделку по Алексису Санчесу.

Гиггз стал главным тренером сборной Уэльса.

Муса может перейти в ЦСКА на правах аренды до окончания сезона.

«Уфа» собирается купить Дзюбу.