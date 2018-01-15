ЦСКА возьмет в аренду Мусу. Дзюба может уйти в «Уфу». Дайджест событий дня

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«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Де Хеа на один год.
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Насри грозит четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.
Роналду намерен уйти из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» из-за обмана Переса.
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Муса может перейти в ЦСКА на правах аренды до окончания сезона.
«Уфа» собирается купить Дзюбу.
Источник: Бомбардир.ру