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  • ЦСКА возьмет в аренду Мусу. Дзюба может уйти в «Уфу». Дайджест событий дня

ЦСКА возьмет в аренду Мусу. Дзюба может уйти в «Уфу». Дайджест событий дня

15 января 2018, 21:25
9

Каррера летом отказался от переезда в чемпионат ОАЭ.

«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Де Хеа на один год.

Феллаини поужинал с бывшей участницей «Дома-2».

«Зенит» отправился на сбор в ОАЭ без Дзюбы, Шатова и Анюкова; Дзюба и Шатов переведены в «Зенит-2».

Насри грозит четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.

Роналду намерен уйти из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» из-за обмана Переса.

Мхитарян может быть включен «Манчестер Юнайтед» в сделку по Алексису Санчесу.

Гиггз стал главным тренером сборной Уэльса.

Муса может перейти в ЦСКА на правах аренды до окончания сезона.

«Уфа» собирается купить Дзюбу.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (9)
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insider_retro
1516041019
Дайджест скучноват, хотя бы только потому, что из перечисленных событий, свершились только назначение Гиггза, да ужин Фел+Бо... Остальные из области предположений с разной степенью достоверности....(((
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iBragim2102
1516054179
Уфа это предел для Дзюбойда.
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Стикс1905
1516063287
Дзюбу в Спартак !)))
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igormaddog
1516068165
Ну Семак может встряхнет Дзюбу!!!Муса мы ждем тебя!!!
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sprint5
1516072808
приход в Уфу Дзюбы верится с трудом
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KR AR
1516081247
Про Мусу-это здорово!
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Anton-champion
1516081574
Дзюба усилит Уфу.Хороший трансфер
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VeniaminS
1516102270
Не пойдет он в Уфу.
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