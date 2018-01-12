Зидан — журналистам: «Лучше ведь говорить о «Реале» негативные вещи — так легче продать материалы»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о критике в адрес команды.

— Как вы влияете на психологию игроков, чтобы улучшить результаты?

— Мы не можем обращать внимание на то, что говорится о нас, потому что это исключительно негативные вещи. Я не согласен с такой точкой зрения, но она есть. Нужно видеть и позитив — мы все еще участвуем во всех турнирах. Нужно найти позитивную энергию и продолжать двигаться вперед.

— Вы устали от критики в адрес команды?

— Да, я устал, но я не могу изменить это и не хочу. Со стороны очень просто говорить, что все плохо, но ведь вы знаете, что не все на самом деле плохо. Но ведь лучше говорить о «Реале» негативные вещи — так легче продать материалы».

«Реал» занимает четвертую строчку в турнирной таблицы чемпионата Испании и отстает от лидера «Барселоны» на 16 очков.