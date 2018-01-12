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    Зидан — журналистам: «Лучше ведь говорить о «Реале» негативные вещи — так легче продать материалы»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о критике в адрес команды.

    — Как вы влияете на психологию игроков, чтобы улучшить результаты?

    — Мы не можем обращать внимание на то, что говорится о нас, потому что это исключительно негативные вещи. Я не согласен с такой точкой зрения, но она есть. Нужно видеть и позитив — мы все еще участвуем во всех турнирах. Нужно найти позитивную энергию и продолжать двигаться вперед.

    — Вы устали от критики в адрес команды?

    — Да, я устал, но я не могу изменить это и не хочу. Со стороны очень просто говорить, что все плохо, но ведь вы знаете, что не все на самом деле плохо. Но ведь лучше говорить о «Реале» негативные вещи — так легче продать материалы».

    «Реал» занимает четвертую строчку в турнирной таблицы чемпионата Испании и отстает от лидера «Барселоны» на 16 очков.

    Источник: AS

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    12.01.2018 17:31
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