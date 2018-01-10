Источник: Кейн намерен выступать в «Реале» под десятым номером

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн летом может сменить клубную прописку. Футболист готов принять предложение «Реала». Как сообщается, нападающий уже провел успешные переговоры с мадридцами, в ходе которых изъявил желание выступать за клуб под номером 10. Данную футболку в составе «Реала» принадлежит Луке Модричу. Хорват, в свою очередь, готов покинуть «Реал» и перебраться в Италию или Англию.

Кейн в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил 18 голов и отдал одну результативную передачу.