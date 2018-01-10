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    Источник: Кейн намерен выступать в «Реале» под десятым номером

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн летом может сменить клубную прописку. Футболист готов принять предложение «Реала». Как сообщается, нападающий уже провел успешные переговоры с мадридцами, в ходе которых изъявил желание выступать за клуб под номером 10. Данную футболку в составе «Реала» принадлежит Луке Модричу. Хорват, в свою очередь, готов покинуть «Реал» и перебраться в Италию или Англию.

    Кейн в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил 18 голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Diario Gol

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    10.01.2018 12:03
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 11 января 2018, 13:51

      Мда....ну и новость

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 января 2018, 17:40

      он может вообще туда не перейдет а они уже про номер выбранный говорят, ну пресса дает)

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 января 2018, 15:17

      в тотнеме сидит такой жиденок который выдоит реал как надо !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh 10 января 2018, 14:45

      Пукановзрывательный вброс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 10 января 2018, 14:08

      думаю, побьет рекорд Неймара

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 января 2018, 13:45

      Тоттенхэм потихоньку превращается в фарм-клуб Реала. Модрич, Бэйл, теперь Кейн.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 января 2018, 13:34

      лучше под 7 !! все равно кристинка уже не вытягивает !!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 января 2018, 13:27

      До лета ещё дожить надо!... А там, глядишь, жаркое солнце другие головы другими цифрами напечёт!!..))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1778

      Kulima > СуперПАВ9 10 января 2018, 15:04

      Юродивый, что же ты до человека докопался
      А по теме, трансфер Кейна в Мадрид-более чем предсказуемый, хотя поживем-увидим

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Kulima 10 января 2018, 17:11

      А я думаю,что трансфера не будет...Реал просиронил,чемпионат да и Кейн за такие деньги в одиночку,не решит проблемы Реала....

      1
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      Рейтинг: +29

      Zelibaba 10 января 2018, 12:59

      ага

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      Рейтинг: +114

      neomessi 10 января 2018, 12:50

      Модрич...?
      Хотя да, время берет свое.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > neomessi 10 января 2018, 13:34

      да модрич уже никакой !

      0
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