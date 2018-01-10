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  • «Реал» купит Салаха в ответ на переход Коутиньо в «Барселону»

«Реал» купит Салаха в ответ на переход Коутиньо в «Барселону»

10 января 2018, 07:06
22

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах входит в трансферные интересы «Реала», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. В Мадриде рассматривают такой вариант усиления как ответ «Барселоне» на переход полузащитника Филиппе Коутиньо.

25-летний футболист сборной Египта перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2017 года. Сумма трансфера составила 42 миллиона евро.

В текущем сезоне Салах сыграл в 21 матче в рамках английской Премьер-лиги, забив в них 17 голов и сделав пять результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Реал Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (22)
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BlackMurder
1515559580
Челси щас окуевает, как заиграл салах
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Kulimen
1515564698
Ливерпулю так и на новую команду хватит.
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VReDNiY
1515566318
Смешно читать подобную *******. Не сайт а желтая газетёнка. Всю херь печатают. Как говорится лиш бы ********* что нибудь.
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Sterh
1515566352
Что за бред? Что значит - "как ответ «Барселоне» на переход Филиппе Коутиньо" То есть - 2 дня назад - они были довольны составом, а теперь - им срочно нужен Салах? Или это потому, что Перес не может допустить, чтоб кто-то тратил на покупки игроков больше него??)
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neomessi
1515568136
Ну если Перес покажет чемодан с более 140млн евро, возможно Ливерь начнет думать.
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Пестрый
1515576217
Вот она вся гнилая сущность уефа, для кого того жесткий фейр-плей а кто то вообще без потолка играет и в этом вся их европейская сущность! По русски это просто называется БЕСПРЕДЕЛ! 72 года прошло! что опять русскому солдату там порядок восстанавливать! И еще раз низкий поклон нашим дедам и прадедам что отстояли нашу страну!
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momwig_
1515577499
Жалковатый ответ...
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SKS6891
1515578023
Миллионов за 200 продать - и пойдет. С мешками нельзя церемониться :-)
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DOCTOR PENALTY
1515582393
Роналду - Салах. Великолепная пара!!!
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yarik1_78
1515597194
Ливер собрались по запчастям разобрать?
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