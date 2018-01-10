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    «Реал» купит Салаха в ответ на переход Коутиньо в «Барселону»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах входит в трансферные интересы «Реала», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. В Мадриде рассматривают такой вариант усиления как ответ «Барселоне» на переход полузащитника Филиппе Коутиньо.

    25-летний футболист сборной Египта перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2017 года. Сумма трансфера составила 42 миллиона евро.

    В текущем сезоне Салах сыграл в 21 матче в рамках английской Премьер-лиги, забив в них 17 голов и сделав пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2018 07:06
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +201

      falanor 10 января 2018, 21:20

      уже нету Коутиньо... минус Салах. минус Эмре Джан который одной ногой в Юве. Старридж больше лечится чем играет. остается Мане и Фирмино который играет как Озил - по настроению. так можно и до Арсенала упасть) шутки шутками но казалось бы что Ливер, что Арсенал - клубы с огромными традициями но уже несколько лет не могут составить РЕАЛЬНОЙ конкуренции за золото АПЛ. МС, Челси + кто то из пары МЮ или Тотенхем. печально

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 10 января 2018, 18:13

      Ливер собрались по запчастям разобрать?

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 10 января 2018, 14:06

      Роналду - Салах. Великолепная пара!!!

      -1
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      Рейтинг: +232

      Sterh > DOCTOR PENALTY 10 января 2018, 15:04

      Роналду - марокканский кикбоксер
      Вот это великолепная пара)

      -2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 10 января 2018, 12:59

      Грозят!!!

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 10 января 2018, 12:53

      Миллионов за 200 продать - и пойдет. С мешками нельзя церемониться :-)

      -1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 января 2018, 12:44

      Жалковатый ответ...

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 10 января 2018, 12:23

      Вот она вся гнилая сущность уефа, для кого того жесткий фейр-плей а кто то вообще без потолка играет и в этом вся их европейская сущность! По русски это просто называется БЕСПРЕДЕЛ! 72 года прошло! что опять русскому солдату там порядок восстанавливать! И еще раз низкий поклон нашим дедам и прадедам что отстояли нашу страну!

      -1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 10 января 2018, 11:15

      Салах нужен Реалу, хорошая идея.

      0
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      Рейтинг: +114

      neomessi 10 января 2018, 10:08

      Ну если Перес покажет чемодан с более 140млн евро, возможно Ливерь начнет думать.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 января 2018, 09:51

      Да зачем ему клуб где защита дыра чем у ливерпулья

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