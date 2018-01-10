«Реал» купит Салаха в ответ на переход Коутиньо в «Барселону»

уже нету Коутиньо... минус Салах. минус Эмре Джан который одной ногой в Юве. Старридж больше лечится чем играет. остается Мане и Фирмино который играет как Озил - по настроению. так можно и до Арсенала упасть) шутки шутками но казалось бы что Ливер, что Арсенал - клубы с огромными традициями но уже несколько лет не могут составить РЕАЛЬНОЙ конкуренции за золото АПЛ. МС, Челси + кто то из пары МЮ или Тотенхем. печально
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах входит в трансферные интересы «Реала», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. В Мадриде рассматривают такой вариант усиления как ответ «Барселоне» на переход полузащитника Филиппе Коутиньо.
25-летний футболист сборной Египта перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2017 года. Сумма трансфера составила 42 миллиона евро.
В текущем сезоне Салах сыграл в 21 матче в рамках английской Премьер-лиги, забив в них 17 голов и сделав пять результативных передач.