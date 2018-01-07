«Спартак» хочет купить Смолова в случае продажи Зе Луиша. «Арсенал» вылетел из Кубка Англии. Дайджест событий дня

Трансфер Вериссимо в «Спартак» находится под угрозой срыва.

«Брайтон» готов заплатить «Спартаку» за Зе Луиша больше 20 миллионов.

«Спартак» вернется к кандидатуре Смолова, если продаст Зе Луиша.

В случае ухода Смолова «Краснодар» планирует приобрести нападающего «Хоффенхайма».

«Зенит» не пустил Кришито в «Интер».

На фестивале «Ледяная Москва» представили скульптуру Роналду.

ФИФА может уличить Габулова в применении допинга.

«Реал» собирался купить на этой неделе Коутиньо за 200 миллионов.

«Арсенал» пропустил четыре мяча от «Ноттингем Фореста» и вылетел из Кубка Англии.

Месси сумел повторить рекорд Герда Мюллера по голам в топ-лигах.