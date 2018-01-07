«Спартак» хочет купить Смолова в случае продажи Зе Луиша. «Арсенал» вылетел из Кубка Англии. Дайджест событий дня

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    «Арсенал» пропустил четыре мяча от «Ноттингем Фореста» и вылетел из Кубка Англии.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2018 21:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 8 января 2018, 08:19

      Арсеналу надо срочно менять тренера,чем быстрее ,тем лучше

      0
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      Рейтинг: +114

      neomessi 8 января 2018, 07:45

      Смолов в Спартак ?
      Да ну.....

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 8 января 2018, 07:30

      И Коутиньо уже что то надоел в новостях!Там Спартак его прикупить случаем не хочет?)))

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 января 2018, 05:02

      Вокруг Смолова аукцион))

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 января 2018, 04:51

      Spartak...?Nein!!!

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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 8 января 2018, 00:35

      Спартак много хочет и не мало..

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 января 2018, 00:11

      игра кто хочет купить Смолова

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