«Спартак» хочет купить Смолова в случае продажи Зе Луиша. «Арсенал» вылетел из Кубка Англии. Дайджест событий дня

Трансфер Вериссимо в «Спартак» находится под угрозой срыва.
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«Спартак» вернется к кандидатуре Смолова, если продаст Зе Луиша.
В случае ухода Смолова «Краснодар» планирует приобрести нападающего «Хоффенхайма».
«Зенит» не пустил Кришито в «Интер».
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«Реал» собирался купить на этой неделе Коутиньо за 200 миллионов.
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Месси сумел повторить рекорд Герда Мюллера по голам в топ-лигах.
Источник: Бомбардир.ру