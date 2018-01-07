ФИФА подозревает Владимира Габулова в допинге, организация запросила пробы вратаря

еслиб наши принимали допинг, то явно играли бы лучше, или они думаю что такие феноменальные результаты под допингом еще???
Российский вратарь бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов попал под подозрении ФИФА. Организация предполагает, что голкипер сборной России употреблял допинг, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Главный футбольный орган мира запросил допинг-пробы игрока. Информацию по ним должна предоставить РУСАДА.
Напомним, что на текущей неделе Габулов покинул тульский «Арсенал» и стал игроком «Брюгге».