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    ФИФА подозревает Владимира Габулова в допинге, организация запросила пробы вратаря

    Российский вратарь бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов попал под подозрении ФИФА. Организация предполагает, что голкипер сборной России употреблял допинг, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Главный футбольный орган мира запросил допинг-пробы игрока. Информацию по ним должна предоставить РУСАДА.

    Напомним, что на текущей неделе Габулов покинул тульский «Арсенал» и стал игроком «Брюгге».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2018 14:07
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +818

      diktatop 8 января 2018, 13:29

      еслиб наши принимали допинг, то явно играли бы лучше, или они думаю что такие феноменальные результаты под допингом еще???

      1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 8 января 2018, 09:17

      Вратарь принимает допинг??? В ФИФА совсем одурели, может они там, что-то принимают. Подумали бы на кой хрен вратарю допинг. Очередной закидон против России.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 8 января 2018, 00:35

      А он уже залёг на дно в Брюгге, даже если и принимал, ему пофиг.

      0
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 7 января 2018, 20:31

      Очередной наезд на чемпионат мира в России!

      1
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      Рейтинг: +412

      Eds 7 января 2018, 19:47

      Совсем офифели...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 января 2018, 19:22

      ну это уж слишком,лишь бы придраться к кому-нибудь. кажется это вообще никогда не кончиться.

      3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 7 января 2018, 17:55

      Не удивлюсь,если скоро ФИФА запросит допинг-пробы всех тренеров,жен и подруг футболистов!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 января 2018, 17:10

      По нарастающей продолжается вялотекущий геморрой с привлечением пока отдельно взятых игроков!... Потом последуют групповые обвинения, запахнет системным подходом!.. И вот тут уже, нашим спортивным бонзам нужно будет погреметь стальными яйцами, что бы не профукать весь колоссальный труд по подготовке к ЧМ!... Обложили...

      6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > soccerfanivan 8 января 2018, 23:23

      Ваши речи, да кому-нибудь на плечи...)) Что бы потяжелее было, да потеплее..)) Тянут, ждут, авось пронесёт... Не пронесёт!..

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 7 января 2018, 16:50

      Допинг для вратаря? Что бы он в семиметровых воротах в два раза дольше бегал? Не ФИФА, а какие-то уроды обкуренные. Очередная спортивная организация стала продажной.

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Антибиотик 7 января 2018, 19:12

      чтобы он бумером стал)))

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 7 января 2018, 16:31

      Надо ФИФА тоже проверить, какой допинг они принимают, если считают, что наши футболисты принимают запрещенные какие то препараты. Думаю после этого организацию можно будет закрывать к чертовой матери!

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