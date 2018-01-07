ФИФА подозревает Владимира Габулова в допинге, организация запросила пробы вратаря

Российский вратарь бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов попал под подозрении ФИФА. Организация предполагает, что голкипер сборной России употреблял допинг, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Главный футбольный орган мира запросил допинг-пробы игрока. Информацию по ним должна предоставить РУСАДА.

Напомним, что на текущей неделе Габулов покинул тульский «Арсенал» и стал игроком «Брюгге».