Владимир Габулов – игрок «Брюгге»

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов стал игроком «Брюгге». Контракт с 34-летним россиянином рассчитан на 1,5 года.

В ближайшее время вратарь присоединится к новой команде на сборах.

За «Арсенал» Габулов выступал с января 2017 года. В нынешнем сезоне голкипер провел в РФПЛ 20 матчей, в которых пропустил 23 гола.