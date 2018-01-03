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    Владимир Габулов – игрок «Брюгге»

    Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов стал игроком «Брюгге». Контракт с 34-летним россиянином рассчитан на 1,5 года.

    В ближайшее время вратарь присоединится к новой команде на сборах.

    За «Арсенал» Габулов выступал с января 2017 года. В нынешнем сезоне голкипер провел в РФПЛ 20 матчей, в которых пропустил 23 гола.

    Источник: ФК «Брюгге»

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    03.01.2018 01:00
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +444

      vshter76 3 января 2018, 19:13

      больше всех удивлен Новосельцев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 января 2018, 19:01

      Удачи, будем следить! Походу, агент Габулова с кем-то из руководства Брюгге бухал на Новый Год)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 3 января 2018, 17:32

      Нравится его выбор! Буду теперь следить. Удачи, Владимир!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 3 января 2018, 17:20

      Правильно, набирайся опыта в Европе, а не в Туле! Удачи Владимир

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 января 2018, 14:39

      Молодец, а кто теперь будет в рамке???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 января 2018, 13:43

      ну,теперь Арсеналу нужно искать воротчика

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 3 января 2018, 12:34

      Удачи. Будем следить за Брюгге.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 3 января 2018, 12:17

      вот это поворот! если не утка, то удачи в новом клубе!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 января 2018, 11:40

      Удачи, Владимир! Жаль только Божовича...

      4
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 3 января 2018, 11:32

      Неожиданно
      Молодец. Удачи

      4
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