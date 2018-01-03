Владимир Габулов – игрок «Брюгге»

больше всех удивлен Новосельцев.
Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов стал игроком «Брюгге». Контракт с 34-летним россиянином рассчитан на 1,5 года.
В ближайшее время вратарь присоединится к новой команде на сборах.
За «Арсенал» Габулов выступал с января 2017 года. В нынешнем сезоне голкипер провел в РФПЛ 20 матчей, в которых пропустил 23 гола.
#WelcomeVladimir! De Russische doelman Vladimir Gaboelov tekent een contract van 1,5 jaar bij Club!https://t.co/h0OEf0s8dy pic.twitter.com/o0D5uv3mZT— Club Brugge KV (@ClubBrugge) 2 января 2018 г.