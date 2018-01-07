«Зенит» отказался продавать Кришито в «Интер»

Почему зенит не продает Кришито - это понятно, 1 день можно газон на стадионе не полить и сэкономить эти же деньги, 5,5 млн для них - не деньги! Другой вопрос - зачем Интеру игроки из рфпл? Клуб уровня Интера должен присматривать игроков из топ клубов, но не из деградирующего чемпа..........
Защитник «Зенита» Доменико Кришито не перейдет в «Интер». Петербургский клуб отклонил предложение миланской команды о трансфере 31-летнего итальянца.
Черно-синие готовы заплатить за футболиста 5,5 миллиона евро. Сам игрок намерен вернуться в «Дженоа».
В нынешнем сезоне Кришито провел в РФПЛ 20 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи.