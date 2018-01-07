«Зенит» отказался продавать Кришито в «Интер»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито не перейдет в «Интер». Петербургский клуб отклонил предложение миланской команды о трансфере 31-летнего итальянца.

Черно-синие готовы заплатить за футболиста 5,5 миллиона евро. Сам игрок намерен вернуться в «Дженоа».

В нынешнем сезоне Кришито провел в РФПЛ 20 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи.