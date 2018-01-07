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    «Зенит» отказался продавать Кришито в «Интер»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито не перейдет в «Интер». Петербургский клуб отклонил предложение миланской команды о трансфере 31-летнего итальянца.

    Черно-синие готовы заплатить за футболиста 5,5 миллиона евро. Сам игрок намерен вернуться в «Дженоа».

    В нынешнем сезоне Кришито провел в РФПЛ 20 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    07.01.2018 19:34
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 9 января 2018, 11:59

      Почему зенит не продает Кришито - это понятно, 1 день можно газон на стадионе не полить и сэкономить эти же деньги, 5,5 млн для них - не деньги! Другой вопрос - зачем Интеру игроки из рфпл? Клуб уровня Интера должен присматривать игроков из топ клубов, но не из деградирующего чемпа..........

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 января 2018, 05:02

      Доиграет контракт и уйдёт в Дженоа, чего не понятного. Ну и походу Манчини по какой-то причине зол на Интер)

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 8 января 2018, 00:03

      может и зря

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 января 2018, 23:15

      Кришито - лидер обороны Зенита. Левоногий, умеет подключаться в атаку и забивает. К нему начинает подтягиваться по уровню Иванович, и только потом аргентинцы. Как его продавать- то при таком раскладе? Если только у них есть кто-то на подходе. Думаю, Манчини не будет рисковать.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 января 2018, 22:49

      что такое пять лимонов Зениту такие бабки за падло они его летом отпустят бесплатно

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 7 января 2018, 22:34

      Надо отпускать ..он давно хотел уйти ..но играл на совесть ..надо идти на встречу игрокам..

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 7 января 2018, 22:30

      Гнойная яма.

      2
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      Рейтинг: +175

      СуперДизель 7 января 2018, 21:27

      Продайте Дзюбу, мать вашу!

      3
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 7 января 2018, 21:15

      Кришито расстроится.
      И начнёт забивать в свои ворота.

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 7 января 2018, 20:59

      Видимо так издавна повелось,что с иностранцами носятся,даже бесплатно готовы отдать,а своих просто выпихивают без всяких церемоний! (Сколько уже из одного только питерского клуба с нашими футболистами запросто расстались) Да за 5,5 миллиона евро уж точно
      можно более молодого и перспективного защитника купить-странная трансферная политика !

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