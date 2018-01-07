Кришито намерен вернуться в «Дженоа»

кто придумывает эту бредятину!? то есть если я сгонял на малую родину на рыбалку,к примеру,значит я продал алюминиевый завод,и решил стать отшельником?))
Защитник «Зенита» Доменико Кришито в ближайшее время покинет клуб из Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что на 31-летнего итальянца претендует «Интер». Теперь появилась информация, что футболист хочет вернуться в «Дженоа», где он выступал ранее.
На днях Кришито посетил матч генуэзцев в Серии А против «Сассуоло» (1:0).
Кроме того, в услугах защитника также заинтересован «Наполи».