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    Кришито намерен вернуться в «Дженоа»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито в ближайшее время покинет клуб из Санкт-Петербурга.

    Ранее сообщалось, что на 31-летнего итальянца претендует «Интер». Теперь появилась информация, что футболист хочет вернуться в «Дженоа», где он выступал ранее.

    На днях Кришито посетил матч генуэзцев в Серии А против «Сассуоло» (1:0).

    Кроме того, в услугах защитника также заинтересован «Наполи».

    Источник: Calciomercato

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    07.01.2018 07:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 7 января 2018, 19:55

      кто придумывает эту бредятину!? то есть если я сгонял на малую родину на рыбалку,к примеру,значит я продал алюминиевый завод,и решил стать отшельником?))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 7 января 2018, 17:12

      Если на днях Кришито посетил матч бывшей команды, это не говорит о том, что он хочет вернуться.
      Халк тоже в Питер прилетал... напишите, что хочет вернуться.

      -1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 января 2018, 14:00

      Слишком много предложений - останется в Зените ("я так думаю")...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 января 2018, 13:29

      Значит Набиуллин перейдет в Зенит!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 7 января 2018, 12:59

      Зенит, похоже, разваливается...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 января 2018, 10:34

      Он давно уже по своим макаронам скучает. Но заменить его будет очень непросто. Хороший игрок.

      2
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      Рейтинг: +6939

      mamba9090909 7 января 2018, 10:24

      А агент говорит, что это утка.

      0
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      Рейтинг: +133

      razory 7 января 2018, 07:50

      ну что же пусть идёт домой, всё равно не удержат

      0
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