Кришито намерен вернуться в «Дженоа»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито в ближайшее время покинет клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что на 31-летнего итальянца претендует «Интер». Теперь появилась информация, что футболист хочет вернуться в «Дженоа», где он выступал ранее.

На днях Кришито посетил матч генуэзцев в Серии А против «Сассуоло» (1:0).

Кроме того, в услугах защитника также заинтересован «Наполи».