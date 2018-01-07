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    «Интер» готов заплатить «Зениту» за Кришито 5,5 миллиона

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито может продолжить карьеру в «Интере». Миланский клуб готов приобрести 31-летнего итальянца во время зимнего трансферного окна за 5,5 миллиона евро.

    Петербургская команда не планирует продавать футболиста и рассчитывает продлить с ним контракт. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2018 года.

    В нынешнем сезоне Кришито провел в РФПЛ 20 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: ФАН

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    07.01.2018 00:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1289

      каа 7 января 2018, 12:43

      отдавайте...хотя эта сумма не деньги для зенита... но .... спасайте Новосельцева...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 7 января 2018, 10:21

      Агент Кришито уже опровергал эти слухи, вроде бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      razory 7 января 2018, 07:54

      надо отпускать,а то уже играть не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 января 2018, 07:34

      спорим не продадут он летом уйдет в Дженоа бесплатно и выбьет себе зарплату по больше

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 января 2018, 05:52

      Не плохое предложение при таком изобилии игроков в Зените.

      1
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      Рейтинг: +2390

      baden69 7 января 2018, 01:01

      При таком предложении либо переподписывать контракт, либо продавать, хотя, наверное, сам Миммо захочет вернуться для завершения карьеры в Италию, тем более в Интер к Лучано. 5,5 за него сейчас очень хорошее предложение.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 7 января 2018, 00:30

      давайте покупайте нормального защитника

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 января 2018, 00:20

      Предложение приличное. А то всё про Турцию гнали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 января 2018, 00:04

      Распродажа началась!

      0
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