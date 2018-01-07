«Интер» готов заплатить «Зениту» за Кришито 5,5 миллиона

Защитник «Зенита» Доменико Кришито может продолжить карьеру в «Интере». Миланский клуб готов приобрести 31-летнего итальянца во время зимнего трансферного окна за 5,5 миллиона евро.

Петербургская команда не планирует продавать футболиста и рассчитывает продлить с ним контракт. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом 2018 года.

В нынешнем сезоне Кришито провел в РФПЛ 20 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.