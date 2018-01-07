Месси повторил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в топ-пять европейских лиг

Ага вот только на самом деле рекорд принадлежит Роналду - 374 мяча в топ-5 лигах)))
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче 18-го тура Примеры против «Леванте», открыв счет во встрече.
Для аргентинца этот гол стал 365-м в рамках чемпионата Испании.
Таким образом, игрок повторил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в топ-пять европейских лиг. Немец забил в чемпионате Германии аналогичное количество мячей.
В нынешнем сезоне Месси забил 16 голов и отдал восемь результативных передач в 17-ти матчах Примеры.