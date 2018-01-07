Месси повторил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в топ-пять европейских лиг

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче 18-го тура Примеры против «Леванте», открыв счет во встрече.

Для аргентинца этот гол стал 365-м в рамках чемпионата Испании.

Таким образом, игрок повторил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в топ-пять европейских лиг. Немец забил в чемпионате Германии аналогичное количество мячей.

В нынешнем сезоне Месси забил 16 голов и отдал восемь результативных передач в 17-ти матчах Примеры.