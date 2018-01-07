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    Месси повторил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в топ-пять европейских лиг

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче 18-го тура Примеры против «Леванте», открыв счет во встрече.

    Для аргентинца этот гол стал 365-м в рамках чемпионата Испании.

    Таким образом, игрок повторил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в топ-пять европейских лиг. Немец забил в чемпионате Германии аналогичное количество мячей.

    В нынешнем сезоне Месси забил 16 голов и отдал восемь результативных передач в 17-ти матчах Примеры.

    Источник: Twitter

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    07.01.2018 20:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 8 января 2018, 13:10

      Ага вот только на самом деле рекорд принадлежит Роналду - 374 мяча в топ-5 лигах)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 января 2018, 22:40

      Ничто не вечно под луной. Рекорды тоже!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 7 января 2018, 20:46

      еще бы ЧМ.. но против Германии будет сложно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 7 января 2018, 20:37

      желаем Лео дальнейших побед и успехов Барсе!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Lemon1 7 января 2018, 20:27

      Он легенда! в наших глазах творится история!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      viv 7 января 2018, 20:19

      Красавчик Лео

      5
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