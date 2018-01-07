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    Нападающий «Хоффенхайма» может заменить Смолова в «Краснодаре»

    Нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич может перейти в «Краснодар». Российский клуб рассматривает 26-летнего хорвата в качестве замены Федора Смолова, который может покинуть команду.

    Сумма возможного трансфера оценивается в 12 миллионов евро. Переход Крамарича в «Краснодар» будет более вероятен, если Смолов уйдет в европейский клуб.

    В нынешнем сезоне Крамарич провел в Бундеслиге девять матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: ФАН

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    07.01.2018 19:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 января 2018, 00:08

      А Федя, вообще, куда - нибудь собирается?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 января 2018, 22:30

      Судя по всему раскладу замена слабая. Надеемся, что у Краснодара это не единственный вариант.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 января 2018, 21:06

      очень не равноценная замена

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 января 2018, 19:58

      галицкий зажмет 12 лямов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      retiremen > серега кашин 7 января 2018, 20:48

      Это не его метод. У него сейчас нет денег, да и политика там взять по дешевле, воспитать и продать подороже. И какой ему резон продавать за дешево футболиста забивающего по 20 мячей и покупать за дорого который забивает по 2?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 7 января 2018, 19:49

      Наверное лучше своего Игнатьева двигать чем кого-то подписывать. Во первых ему вливаться не надо в наш чемпионат и в игру Краснодара. А во вторых дать шанс своему воспитаннику.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 января 2018, 19:46

      Для начала нужно Смолова продать!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 января 2018, 19:26

      Для начала, хотелось бы какой-нибудь внятной последовательности действий!...
      Решить с одним, прикинуть с другим, договориться, подписаться!!...
      А уже потом и миллионами громыхать!..)))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 января 2018, 19:18

      никуда до ЧМ разрисованный не уйдет, а после мундиального позора сборной, дальше зенита ничего не светит ...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 7 января 2018, 19:08

      Хорошее дополнение - если смолов уйдет!

      1
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