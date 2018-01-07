Нападающий «Хоффенхайма» может заменить Смолова в «Краснодаре»

Нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич может перейти в «Краснодар». Российский клуб рассматривает 26-летнего хорвата в качестве замены Федора Смолова, который может покинуть команду.

Сумма возможного трансфера оценивается в 12 миллионов евро. Переход Крамарича в «Краснодар» будет более вероятен, если Смолов уйдет в европейский клуб.

В нынешнем сезоне Крамарич провел в Бундеслиге девять матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.