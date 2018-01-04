Моуринью может покинуть «МЮ», Кришито отказал «Фенербахче», Кейн в три раза эффективнее Бензема – пять главных новостей утра

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2018 11:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -14

      tghcoc30838 4 января 2018, 13:22

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://u.yool.so/kachokdoma

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