Венгер недоволен судейством и календарем АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в очередной раз выразил недовольство судейством в английской Премьер-лиге, а также судейством. Случилось это после финального свистка матча 21-го тура АПЛ, в котором лондонцы гостили у «Вест Бромвича».

«Мы продолжаем только говорить о тех вечных проблемах, с которыми сталкивается Премьер-лига – календарь и судейство. Я всегда стремился помочь судьям стать профессионалами. К сожалению, уровень судейства не поднимается. Это случилось не в первый раз, но лучше не говорить об этом.

По календарю. У «Вест Бромвича» было пять дней на подготовку к этому матчу, у нас их было три. Премьер-лиге нужно понимать, когда календарь справедлив, а когда нет.

Я не знаю, почему мы так долго ждем видеоповторов в лучшей лиге мира, если другие чемпионаты уже используют их», – заявил Венгер.

Напомним, что матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» – «Арсенал» завершился со счетом 1:1.