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    Венгер недоволен судейством и календарем АПЛ

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в очередной раз выразил недовольство судейством в английской Премьер-лиге, а также судейством. Случилось это после финального свистка матча 21-го тура АПЛ, в котором лондонцы гостили у «Вест Бромвича».

    «Мы продолжаем только говорить о тех вечных проблемах, с которыми сталкивается Премьер-лига – календарь и судейство. Я всегда стремился помочь судьям стать профессионалами. К сожалению, уровень судейства не поднимается. Это случилось не в первый раз, но лучше не говорить об этом.

    По календарю. У «Вест Бромвича» было пять дней на подготовку к этому матчу, у нас их было три. Премьер-лиге нужно понимать, когда календарь справедлив, а когда нет.

    Я не знаю, почему мы так долго ждем видеоповторов в лучшей лиге мира, если другие чемпионаты уже используют их», – заявил Венгер.

    Напомним, что матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» – «Арсенал» завершился со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2018 11:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 января 2018, 13:32

      Старый нытик.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 1 января 2018, 12:41

      А цены не довольны Арсеном...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 января 2018, 11:28

      Есть выигравшие - есть проигравшие, есть довольные - есть недовольные!!!! Инь и Ян!!!

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