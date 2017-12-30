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  • Романцев: «Уходящий год вышел для «Спартака» неоднозначным»

Романцев: «Уходящий год вышел для «Спартака» неоднозначным»

30 декабря 2017, 12:11
9

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев в своeм новогоднем поздравлении отметил, что завершающийся год вышел для команды немного спорным, несмотря на завоeванное чемпионство. По словам специалиста, его обнадeжила концовка первой части нынешнего розыгрыша РФПЛ.

«Мне кажется, этот год получился немного спорным. Несколько обнадеживает концовка, в которой они снова вспомнили, что они чемпионы и как нужно играть по-чемпионски.

Я хочу поздравить, прежде всего, наших болельщиков, потому что они, как и в мое время, как и в любые времена, были главным стимулом, главным двигателем наших победных матчей. Если вы будете также поддерживать нашу команду в следующем году, думаю, все будет в порядке. Когда приходишь на стадион и видишь такие трибуны, то играть плохо просто невозможно. Конечно, футболистам стыдно играть плохо перед такой аудиторией.

Поздравляю всех тех, кто играет футбол. Но, конечно, прежде всего, тех, кто болеет за «Спартак». Желаю им продолжить так, как они провели концовку. Думаю, если футболисты будут чаще оглядываться на трибуны, они будут лучше играть», – сказал Романцев.

Напомним, в мае 2017 года красно-белые завоевали титул чемпиона России, а в июле – Суперкубок страны.

После 20-ти туров РФПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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hevbn 28
1514628820
Вот бы всегда были такие неоднозначные годы, здесь и чемпионство и выход в Еврокубковую весну.
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Полная Канистра
1514631299
всё будет хорошо в Новом году.
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DOCTOR PENALTY
1514632885
Спасибо Олег Иванович! Приятно слышать такие слова от такого человека. Одна только мысль не даёт покоя: Сёмин, Раньери, Луческу , Ван Гаал и многие другие....а ведь Романцеву всего 63 года.
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77SAM
1514645911
и не только у Спартака
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OfaZavr
1514646857
Хорошие слова сказал Олег Иванович, спасибо за поздравление! Всех с наступающими праздниками, а всех спартачей вообще от всей души поздравляю, надеюсь следующий год будет еще лучше!
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viv
1514662361
Марибор, 0:7 Ливерпуль - неоднозначный год
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