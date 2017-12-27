Кларк верит, что «Ньюкасл» прервет победную серию «Манчестер Сити»

Защитник «Ньюкасла» Киран Кларк рассчитывает остановить победную серию «Манчестер Сити» в предстоящей встрече 20-го тура АПЛ, которая составляет на данный момент 17 матчей.

«У нас все понимают, что матч с «Манчестер Сити» будет жестким. В этом сезоне они показывают что-то невероятное.

Мы отправимся на «Этихад» для того, чтобы сделать все возможное. Кто знает, что может случиться? Надеюсь, именно мы станем той командой, которая остановит их серию», – заявил Кларк.

Матч 20-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 27 декабря, в 22:45 по московскому времени.