Моуринью: «МЮ» потратил 300 миллионов на трансферы? Этого недостаточно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о трансферной политике клуба.

«300 миллионов фунтов все еще недостаточно, чтобы соперничать с «Манчестер Сити». Они покупают защитников по цене нападающих.

Мы второй год пытаемся перестроить команду, которая, как вы знаете, не самая лучшая в мире. Суммы, которые могут себе позволить тратить большие клубы, отличаются от тех, что могут позволить себе тратить другие клубы», — сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблице АЛП.