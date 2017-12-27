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  • Моуринью: «МЮ» потратил 300 миллионов на трансферы? Этого недостаточно»

Моуринью: «МЮ» потратил 300 миллионов на трансферы? Этого недостаточно»

27 декабря 2017, 00:33
12

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о трансферной политике клуба.

«300 миллионов фунтов все еще недостаточно, чтобы соперничать с «Манчестер Сити». Они покупают защитников по цене нападающих.

Мы второй год пытаемся перестроить команду, которая, как вы знаете, не самая лучшая в мире. Суммы, которые могут себе позволить тратить большие клубы, отличаются от тех, что могут позволить себе тратить другие клубы», — сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблице АЛП.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (12)
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Colchoneros
1514324203
Этому клоуну все как всегда мало!
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XaXatyn
1514324289
Сейчас уже очень мало тренеров которые создают команду из молодежи , живут этой командой ! Последнее время МЮ очень много тратить и очень много трансферов не удачных!
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Павел Буре
1514324574
Ох жозе, если бы САФ располагал такими финансовыми возможностями, поверь мне, игра МЮ была б на порядок зрелешнее. думаю и трофеев бы было не меньше.
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Вомбат
1514328583
Не верьте Бомбардиру: я читал это интервью Моуринью, и в нем не было фразы про то, что 300 миллионов фунтов недостаточно для победы. Говорилось о том, что от МЮ, как от большого клуба с историей, все ждут только первого места, но в АПЛ есть и другие большие клубы, которые сейчас ничем не хуже МЮ, а одна из них даже лучше, да еще и богаче. Все другие фразы, кроме первой, в этом интервью действительно были, но тут они вырваны из контекста и - самое смешное - переставлены местами.
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Жентус
1514328806
Может все-таки в тренере то дело? У вас с Гвардиолой прям пожизненное соперничество)
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a-rakhmatov
1514338597
300 миллионов фунтов это мало?!.......это больше бюджета всех российских футбольных клубов.
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ROSTOV SUPER
1514346359
Манчини оказывается просто мелкий попрошайка !
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VIPded
1514349204
МЮ дешевле бы обошлось на тренера нормального потратиться.
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mig28
1514355534
А сколько потратил Бёрнли?! У них все игроки наверно дешевле одного Погба))
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OfaZavr
1514364717
а этому все мало и так состав такой что многие позавидуют, где тогда тренерские способности если все зависит от того насколько много купят звездных игроков.
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