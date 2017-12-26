Ватцке: «Ван Гаал может только превращать сильные клубы в слабые»

В руководстве дортмундской «Боруссии» резко отреагировали на слова Луи ван Гаала, который сказал, что не хотел бы возглавить этот клуб, так как не желает превращать маленький клуб в великий.

«Ван Гаал был тренером «Баварии», когда «Боруссия» выиграла чемпионат с отрывом в восемь очков. Они закончил чемпионат даже не вторыми, а третьими.

Он наглядно продемонстрировал в «Манчестер Юнайтед», что может только превращать сильные клубы в слабые», – заявил исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.