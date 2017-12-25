Мутко продолжит заниматься подготовкой чемпионата мира-2018

Президент РФС Виталий Мутко, временно прекративший исполнять обязанности главы организации, заявил, что продолжит заниматься подготовкой чемпионата мира-2018.

Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

«Что касается вопросов взаимодействия с ФИФА и оргкомитетом чемпионата мира-2018, то пока мне президент доверяет, я продолжаю работать вице-премьером и буду продолжать курировать подготовку к чемпионату мира», – сказал Мутко.

Мутко больше не президент РФС? Давайте разбираться