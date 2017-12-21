Лебедев: «Отставка Мутко? Пока это все на уровне сплетен. Звоните во вторник»

Член исполкома РФС Игорь Ледебедев прокомментировал информацию о возможной отставке Виталия Мутко с поста президента РФС.

— У меня нет информации о возможной отставке Мутко. Думаю, раньше, чем состоится Исполком РФС, мы ничего не узнаем. В повестке дня такого вопроса нет. А лично мне Виталий Леонтьевич ничего такого не говорил.

— Как вообще относитесь к возможной отставке? Есть для этого поводы?

— Не хочу комментировать заранее. Готов разговаривать только о свершившемся факте. Пока это все на уровне сплетен и слухов, я воздержусь от комментариев. Звоните во вторник.

Ранее сообщалось о том, что Мутко покинет пост президента РФС 26 декабря. Его заменит генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.