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    • Зидан выиграл восемь титулов с «Реалом» и стал вторым по этому показателю среди тренеров «сливочных»

    Зидан выиграл восемь титулов с «Реалом» и стал вторым по этому показателю среди тренеров «сливочных»

    «Реал» обыграл «Гремио» в финале клубного чемпионата мира со счетом 1:0 и выиграл турнир. Этот трофей стал восьмым для главного тренера команды Зинедина Зидана.

    «Не мог даже представить, что превзойду Дель Боске, потому что он был моим тренером, и я очень его уважаю. Я рад, что у меня столько завоеванных титулов, и хочу продолжать в том же духе, но в первую очередь я хочу поздравить своих игроков», — сказал Зидан.

    Сейчас француз является вторым по числу трофеев среди тренеров «сливочных». Он догнал по этому показателю Луиса Моловни.

    Больше титулов, чем у Зидана и Моловни, только у Мигеля Муньеза, который тренировал «Реал» с 1960 по 1974-й год.

    Источник: Mundodeportivo

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    17.12.2017 01:13
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Евгений П
    1513463160
    Почему не написать сколько у Мигеля Муньеза титулов?
    Ответить
    Павел Буре
    1513463237
    Болею за Барселону, но не отметить, что Зидан красава, было бы глупо!!! (Вот если бы гвардиола вернулся, да сразился а качестве тренера барселоны с реалом зидана, вот это было бы зрелище!!!)
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    Tostao
    1513470018
    Вот если бы он "Хал Сити" в Премьер-лигу вывел ...
    Ответить
    DENIS20161993
    1513472155
    Зидан браво что тут сказать!
    Ответить
    a-rakhmatov
    1513474595
    Зидан - легенда футбола!
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    ologreds
    1694991718
    numo529415
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