Зидан выиграл восемь титулов с «Реалом» и стал вторым по этому показателю среди тренеров «сливочных»

«Реал» обыграл «Гремио» в финале клубного чемпионата мира со счетом 1:0 и выиграл турнир. Этот трофей стал восьмым для главного тренера команды Зинедина Зидана.

«Не мог даже представить, что превзойду Дель Боске, потому что он был моим тренером, и я очень его уважаю. Я рад, что у меня столько завоеванных титулов, и хочу продолжать в том же духе, но в первую очередь я хочу поздравить своих игроков», — сказал Зидан.

Сейчас француз является вторым по числу трофеев среди тренеров «сливочных». Он догнал по этому показателю Луиса Моловни.

Больше титулов, чем у Зидана и Моловни, только у Мигеля Муньеза, который тренировал «Реал» с 1960 по 1974-й год.